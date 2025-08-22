Logo Image

Τραγωδία στην Κίνα: Έσπασε καλώδιο σε υπό κατασκευή γέφυρα – 7 νεκροί, 9 αγνοούμενοι

X.com/Global Times

Κατέρρευσε καλώδιο σε εργοτάξιο στη βορειοδυτική επαρχία Τσινγκχάι – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα αγνοούνται, όταν καλώδιο έσπασε σε υπό κατασκευή σιδηροδρομική γέφυρα στη βορειοδυτική Κίνα, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Ημερησία του Λαού.

Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:00 τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδας) στην επαρχία Τσινγκχάι, στον Κίτρινο Ποταμό. Συνολικά 15 εργάτες και ο εργοδηγός βρίσκονταν στο εργοτάξιο την ώρα που υποχώρησε το καλώδιο.

Ημιτελής γέφυρα με σύνθετη κατασκευή

Η γέφυρα, που προορίζεται για τη διέλευση τρένων, συνδυάζει μεθόδους θολωτής κατασκευής και δικτυωτών πυλώνων. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν το ημιτελές κεντρικό τμήμα, πλαισιωμένο από γιγαντιαίες σκαλωσιές και γερανούς.

Αμέσως μετά το δυστύχημα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Συχνά τα εργατικά δυστυχήματα

Η Κίνα καταγράφει συχνά τέτοια τραγικά περιστατικά, καθώς οι κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι τεράστιες σε κλίμακα, ενώ η τήρηση των κανόνων ασφαλείας παραμένει ελλιπής.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, 13 εργαζόμενοι κηρύχθηκαν αγνοούμενοι έπειτα από κατάρρευση σε εργοτάξιο σιδηροδρομικής γραμμής στη Σεντζέν, χωρίς να βρεθούν επιζώντες.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Global Times 

