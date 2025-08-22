Ο Τραμπ μοίρασε πίτσα και μπέργκερ σε στρατιώτες και αστυνομικούς στην Ουάσιγκτον – Θα μείνουν εδώ «για όσο χρειαστεί» (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Πέμπτη στρατιωτικούς και αστυνομικούς που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει «κάποιο χρονικό διάστημα» μέχρι η πόλη να γίνει «απολύτως ασφαλής».

Μιλώντας μπροστά σε κέντρο της αστυνομίας εθνικών πάρκων στο προάστιο Ανακόστια, ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός τόνισε: «Θα κάνουμε (την πόλη) ασφαλή και κατόπιν θα πάμε αλλού, όμως θα μείνουμε εδώ για κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να γίνει απολύτως τέλεια».

“We have great hamburgers cooked by the White House, and we have pizza… I’ll eat with you and we’re going to have a little fun… then we’re going to get back to work and we’re going to take care of these criminals.” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/ZZozT8KOuO — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025

Στο πλευρό του βρίσκονταν δυνάμεις της τοπικής και ομοσπονδιακής αστυνομίας καθώς και μέλη της Εθνοφρουράς. Ο ίδιος είχε δώσει εντολή για την ανάπτυξή τους, παρά το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές διαψεύδουν πως υπάρχει έξαρση εγκληματικότητας.

Από τις περιπολίες στη… διανομή πίτσας

Παρά την αρχική του εξαγγελία ότι θα συμμετείχε προσωπικά σε περιπολίες, ο Τραμπ τελικά αρκέστηκε σε μια σύντομη ομιλία και στη συνέχεια συμμετείχε για λίγο στη διανομή πίτσας και μπέργκερ στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Με το γνώριμο υπερβολικό του ύφος, υποστήριξε ότι «ποτέ δεν είχε δεχθεί τόσα τηλεφωνήματα» από πολίτες που τον ευχαριστούσαν, λέγοντας πως μίλησε με ανθρώπους που «δεν είχαν βγει σε εστιατόρια εδώ και τέσσερα χρόνια».

President Trump delivers pizza to DC law enforcement: “Be safe” pic.twitter.com/X4NrSI4QYz — Fox News (@FoxNews) August 21, 2025

Η παρέμβαση για… το γρασίδι

Σε μια από τις χαρακτηριστικές του παρεμβάσεις, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ανακαινιστούν και τα πάρκα της Ουάσιγκτον, δηλώνοντας:

«Ξέρω πολύ καλά ό,τι αφορά το γρασίδι, γιατί έχω γήπεδα γκολφ σχεδόν παντού. Ξέρετε ότι το γρασίδι έχει ζωή; Το γρασίδι έχει ζωή κι εσείς έχετε ζωή».

Νέα πυρά για αυταρχισμό

Η απόφαση του προέδρου να κινητοποιήσει στρατιωτικούς και αστυνομικούς στην πρωτεύουσα έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς, που μιλούν για επικίνδυνη διολίσθηση σε αυταρχικές πρακτικές.

Ο Τραμπ είχε ήδη προκαλέσει σάλο τον Ιούνιο, όταν διέταξε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια, αψηφώντας την αντίθεση του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, προκειμένου –όπως είπε– να αποκατασταθεί η τάξη στο Λος Άντζελες μετά τα επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά των εφόδων της ICE σε μετανάστες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ