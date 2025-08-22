Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ – Είχε δολοφονήσει το 1989 τους γονείς του μαζί με τον αδελφό του Λάιλ

Η πρώτη προσπάθεια του Έρικ Μενέντεζ για αποφυλάκιση έπειτα από 35 χρόνια πίσω από τα κάγκελα κατέληξε σε αποτυχία.

Το Συμβούλιο Αποφυλακίσεων της Καλιφόρνιας απέρριψε το αίτημά του, κρίνοντας ότι εξακολουθεί να συνιστά «μη αποδεκτό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Η αιματηρή υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Ο Έρικ και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λάιλ, καταδικάστηκαν το 1996 για τη δολοφονία των εύπορων γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, το 1989, μέσα στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς.

Οι δύο νεαροί τότε είχαν ανοίξει πυρ με καραμπίνα την ώρα που οι γονείς τους παρακολουθούσαν τηλεόραση, με την υπόθεση να μετατρέπεται σε ένα από τα πιο προβεβλημένα και αμφιλεγόμενα εγκλήματα της δεκαετίας.

Η ακρόαση που κράτησε δέκα ώρες

Στην πρώτη του ακρόαση για αποφυλάκιση, ο 54χρονος σήμερα Έρικ εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από τις φυλακές του Σαν Ντιέγκο.

Εξέφρασε μεταμέλεια και δήλωσε «απίστευτα λυπημένος» για όσα προκάλεσε στην οικογένειά του, ωστόσο το Συμβούλιο στάθηκε σε παραπτώματα που είχε διαπράξει μέσα στη φυλακή, όπως κατοχή κινητού τηλεφώνου, καυγάδες και αντικείμενα-«λαθραία».

«Δεν ήσασταν υπόδειγμα κρατουμένου, και αυτό μας ανησυχεί», τόνισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Ρόμπερτ Μπάρτον, προσθέτοντας πως ο Μενέντεζ έχει δύο επιλογές: «είτε να θρηνεί για την τύχη του, είτε να λάβει σοβαρά υπόψη όσα ειπώθηκαν».

Το επιχείρημα της υπεράσπισης

Η υπεράσπιση επέμεινε ότι οι αδελφοί Μενέντεζ σκότωσαν σε αυτοάμυνα, καθώς υπέστησαν χρόνια σεξουαλικής και ψυχολογικής κακοποίησης από τους γονείς τους.

Υποστηρικτές και συγγενείς, ανάμεσά τους και η ετοιμοθάνατη θεία τους, κατέθεσαν υπέρ του Έρικ, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Η απορριπτική απόφαση δεν βάζει οριστικό τέλος στις ελπίδες του. Ο Έρικ Μενέντεζ θα μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση σε τρία χρόνια.

Παράλληλα, η υπόθεση στρέφει τα βλέμματα στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, που εξετάζει αίτημα χάριτος – μια απόφαση με πολιτικό κόστος, καθώς ο Νιούσομ θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την προεδρία.

Επιπλέον, εκκρεμεί αίτημα για νέα δίκη, καθώς οι συνήγοροι επικαλούνται νεότερα στοιχεία. Η Εισαγγελία του Λος Άντζελες ωστόσο αντιτίθεται σθεναρά, χαρακτηρίζοντας τους αδελφούς «επικίνδυνους και αμετανόητους».

Ο Λάιλ στη σειρά

Η δική του τύχη ίσως κριθεί άμεσα. Ο Λάιλ Μενέντεζ έχει προγραμματισμένη ακρόαση για αποφυλάκιση την Παρασκευή, με ξεχωριστή επιτροπή να αποφασίζει για το μέλλον του.

