Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Πέρασμα του Ντρέικ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή τα ξημερώματα στο Πέρασμα του Ντρέικ, την υδάτινη λωρίδα που χωρίζει το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής από την Ανταρκτική.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 2:16 το μεσημέρι τοπική ώρα Νέας Ζηλανδίας σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Αρχικά η δόνηση εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια το μέγεθος αναθεωρήθηκε στα 7,5.

Καμία απειλή για τσουνάμι

Το Πέρασμα Ντρέικ απέχει περίπου 7.645 χιλιόμετρα από τη Νέα Ζηλανδία. Παρά το μέγεθος του σεισμού, οι αρχές τονίζουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τον Ειρηνικό.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Ζηλανδίας (NEMA) διευκρίνισε ότι, μετά την αξιολόγηση των δεδομένων, δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στη χώρα.

naftemporiki.gr