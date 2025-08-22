Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου και ο γιος του κατηγορούνται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης

Η αστυνομία της Βραζιλίας κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου, και τον γιο του Εντουάρντο, για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σε σχέση με τη δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Σύμφωνα με τις αρχές, πατέρας και γιος επιχείρησαν να επηρεάσουν τη δικαστική διαδικασία, ενώ εντοπίστηκε στο κινητό του Ζαΐρ Μπολσονάρου σχέδιο αιτήματος πολιτικού ασύλου στην Αργεντινή κάτι που, κατά την αστυνομία, δείχνει πρόθεση διαφυγής από τη δικαιοσύνη.

Η υπόθεση έρχεται λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την τελική φάση της δίκης για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος.

Ο Μπολσονάρου αρνείται ότι επιχείρησε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών, στις οποίες ηττήθηκε από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι η δίωξή του αποτελεί «πολιτικό κυνήγι μαγισσών» και έχει κατηγορήσει τους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι έχουν ήδη αποφασίσει την καταδίκη του.

Παρ’ όλα αυτά, η αστυνομία αναφέρει ότι βρήκε στο κινητό του σχέδιο επιστολής 33 σελίδων, απευθυνόμενο στον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, με αίτημα για πολιτικό άσυλο. Το γραφείο του Μιλέι δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έλαβε ποτέ την επιστολή.

Η αστυνομία θεωρεί ότι, έστω και αν δεν απεστάλη ποτέ, το έγγραφο αποδεικνύει πρόθεση παραβίασης των δικαστικών περιορισμών και διαφυγής από τη δικαιοσύνη. Ο αρμόδιος δικαστής, Αλεξάντρ ντε Μοράες, έδωσε στους δικηγόρους του Μπολσονάρου προθεσμία 48 ωρών για να εξηγήσουν το έγγραφο.

Ο πρώην πρόεδρος τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό και έχει απαγορευτεί να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και να έχει επαφές με τον γιο του, Εντουάρντο, λόγω προηγούμενων παραβιάσεων των περιοριστικών όρων.

Παράλληλα, η έκθεση των 170 σελίδων κατηγορεί τον Εντουάρντο Μπολσονάρου ότι άσκησε πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ ώστε να επηρεαστεί η βραζιλιάνικη δικαιοσύνη υπέρ του πατέρα του. Ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ εδώ και έξι μήνες, αρνείται τις κατηγορίες, λέγοντας ότι οι ενέργειές του δεν αποσκοπούσαν στην παρέμβαση στη δικαιοσύνη, αλλά είχαν στόχο την «αποκατάσταση των ατομικών ελευθεριών» στη Βραζιλία.