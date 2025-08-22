Logo Image

Κολομβία: Έξι αστυνομικοί νεκροί σε συγκρούσεις με καρτέλ ναρκωτικών

Κόσμος

REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι δράστες είναι μέλη του καρτέλ Κλαν δελ Γκόλφο

Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις και μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εξαπέλυσε το Κλαν δελ Γκόλφο, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας, στην επαρχία Αντιόκια.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι οι δράστες «παρενοχλούσαν» μια ομάδα που είχε αναλάβει να ξεριζώσει φυτείες κόκας. Επιτέθηκαν επίσης σε ένα ελικόπτερο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη στο έδαφος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι δράστες είναι μέλη του Κλαν δελ Γκόλφο.

