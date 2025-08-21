Logo Image

Παράνομος κρίθηκε ο διορισμός της πρώην δικηγόρου του Τραμπ, στη θέση της Γενικής Εισαγγελέως του Νιου Τζέρσι

Η Χάμπα διορίστηκε προσωρινή γενική εισαγγελέας τον περασμένο Μάρτιο.

Ήττα για το υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Τραμπ προσωπικά που επιχείρησαν με διάφορους ελιγμούς να κρατήσουν την Αλίνα Χάμπα, πρώην προσωπική δικηγόρο του προέδρου, στη θέση της ομοσπονδιακής εισαγγελέας στο Νιου Τζέρσι.

Ένας δικαστής τάχθηκε με το μέρος δύο κατηγορουμένων για εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Αλίνα Χάμπα δεν μπορεί να τους ασκήσει δίωξη επειδή διορίστηκε παράνομα, παρακάμπτοντας τη δικαστική απόφαση με βάση την οποία ο προσωρινός διορισμός της για 120 ημέρες δεν επιτρεπόταν να παραταθεί.

«Οσον αφορά το ερώτημα αν η κυρία Χάμπα εκτελεί νομίμως τα καθήκοντα της Εισαγγελέως των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσι, καταλήγω ότι όχι» γράφει στο σκεπτικό του ο Περιφερειακός Δικαστής Μάθιου Μπραν. Η απόφαση του Μπραν μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες νομικές προσφυγές από κατηγορουμένους στο Νιου Τζέρσι και να μπλοκάρει ακόμη και εκατοντάδες υποθέσεις από το να φτάσουν στα δικαστήρια.

Η Χάμπα διορίστηκε προσωρινή γενική εισαγγελέας τον περασμένο Μάρτιο, στη θέση του Τζον Τζιορντάνο ο οποίος ανέλαβε πρεσβευτής στη Ναμίμπια.

