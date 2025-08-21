Στον αέρα οι εγγυήσεις ασφαλείας: Το σχέδιο Πούτιν, οι κατηγορίες Ζελένσκι κατά Ρωσίας για «απρέπειες» και οι «2 εβδομάδες» του Τραμπ

Εν αμφιβόλω θέτουν το σχετικά αισιόδοξο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον δηλώσεις τόσο από την πλευρά του Κιέβου, όσο και από την πλευρά της Μόσχας, με αιχμή το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε αργά το βράδυ τη Ρωσία ότι επιδιώκει να αποφύγει μια συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

H μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας εναντίον στόχων σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έδειξε ότι η Μόσχα προσπαθεί να αποφύγει την ανάγκη για συναντήσεις με στόχο τον τερματισμό ενός πολέμου που διαρκεί περισσότερα από τρία χρόνια, έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επί του παρόντος, τα σήματα που στέλνει η Ρωσία είναι πολύ απλά, για να είμαι ειλικρινής, απρεπή. Προσπαθούν να αποφύγουν την ανάγκη της διοργάνωσης μιας συνάντησης» κατηγόρησε ο Ζελένσκι της Μόσχα.

Τορπίλη Λαβρόφ – Tο Reuters αποκαλύπτει το σχέδιο Πούτιν

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές προτάσεις για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία ισοδύναμες με «ξένη επέμβαση», την οποία χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Επιπλέον, αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία:

να παραιτηθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς

να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ,

να παραμείνει ουδέτερη και

να κρατήσει κάθε δυτικό στράτευμα έξω από τη χώρα

Το ρωσικό σχέδιο περιέγραψαν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις απόψεις του Κρεμλίνου σε υψηλό επίπεδο, με το διεθνές πρακτορείο να κάνει λόγο για την πιο λεπτομερή -μέχρι στιγμής- αποκάλυψη των ρωσικών προτάσεων που τέθηκαν στην Αλάσκα.

Ο ρωσικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στην ουσία κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, και οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας:

το Ντόντεσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία (που συναποτελούν το Ντονμπάς) καθώς και

τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον Νότο.

Στη νέα του πρόταση, πάντα κατά τις ίδιες πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του η Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει και σε αντάλλαγμα η Μόσχα θα σταματήσει την προέλασή της στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει στην Ουκρανία τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Κανένα δυτικό στράτευμα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει μια νομικά δεσμευτική δέσμευση από την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και για περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι κανένα δυτικό στρατεύματα δεν θα αναπτυχθεί επί τόπου στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κατ΄επανάληψη ισχυριστεί, αρχής γενομένης από την Αλάσκα, ότι η Ρωσία είχε συναινέσει σε ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας που θα εφαρμοζόταν στην Ουκρανία ως τμήμα του σχεδίου ειρήνευσης.

Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα γνωρίζουμε περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες».

«Θα έλεγα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα γνωρίζουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μετά, θα χρειαστεί ίσως να υιοθετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση», είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.