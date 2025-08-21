AP: Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης Τραμπ 55 εκατ. μετανάστες με βίζα στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τους φακέλους περισσότερων από 55 εκατομμυρίων μεταναστών που κατέχουν έγκυρη βίζα στις ΗΠΑ, για πιθανές παραβιάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απέλαση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press.

Το ΑΡ επικαλείται γραπτή απάντηση που του δόθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έπειτα από σχετική ερώτηση που του υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι όλοι οι κάτοχοι βίζας στις ΗΠΑ υπόκεινται σε «συνεχή έλεγχο», με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε ένδειξης ότι ενδέχεται να μην δικαιούνται να παραμένουν στις ΗΠΑ.

Ανάκληση βίζας και απελάσεις

Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες πληροφορίες, η βίζα θα ανακαλείται και, εφόσον ο κάτοχος της βίζας βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπόκειται σε απέλαση.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα αναζητεί, για παράδειγμα, περιπτώσεις μεταναστών των οποίων η βίζα έχει λήξει ή που έχουν εμπλακεί σε οποιαδήποτε εγκληματική ή τρομοκρατική δραστηριότητα.

«Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο του ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων των δυνάμεων ασφαλείας ή μετανάστευσης ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που έρχονται στο φως μετά την έκδοση βίζας» ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα πάντα με το Associated Press.