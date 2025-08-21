Δίκη-σοκ στη Δανία: Πρώην υπουργός κατηγορείται για κατοχή χιλιάδων αρχείων παιδικής πορνογραφίας

Ξεκίνησε την Πέμπτη η δίκη κατά του Δανού πρώην υπουργού και βουλευτή Χένρικ Σας Λάρσες στο Δημοτικό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης. Ο πρώην βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η κατοχή περισσότερων από 6.000 εικόνων και 2.000 βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και η κατοχή μιας κούκλας με παιδικά χαρακτηριστικά που είχε σχεδιαστεί για σεξουαλική χρήση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία συλλέχθηκαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια ερευνών στις ηλεκτρονικές του συσκευές το 2023 και 2024.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Ο Σας Λάρσεν δηλώνει αθώος, ισχυριζόμενος ότι αναζητούσε φωτογραφίες του ίδιου από την παιδική του ηλικία, καθώς, όπως υποστηρίζει, υπήρξε και ο ίδιος θύμα κακοποίησης.

Όσον αφορά την κούκλα, υποστήριξε ότι του την έκαναν δώρο κατά λάθος.

Τι λέει η υπεράσπιση

Η συνήγορος υπεράσπισής του, Μπέριτ Ερνστ, υποστηρίζει ότι η απλή κατοχή του υλικού δεν αποδεικνύει ενοχή από μόνη της και θα πρέπει να υποστηρίζεται από αποδείξεις ότι το υλικό προοριζόταν για εγκληματική χρήση.

«Πρέπει να υπάρχει υποκειμενική πρόθεση για την κατοχή του υλικού με εγκληματικό τρόπο. Και ο Χένρικ Σας Λάρσεν έχει ήδη εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους είχε αυτά τα αντικείμενα στην κατοχή του», δήλωσε η Ερνστ.

«Άρα, αν αυτό βρίσκεται εκτός του πεδίου που ορίζει ο νόμος, τότε μπορεί να μην τιμωρηθεί», πρόσθεσε η δικηγόρος υπεράσπισης.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Σας Λάρσεν ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους για κάθε κατηγορία.

Με πληροφορίες από Euronews