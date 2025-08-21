Logo Image

Συνάντηση Ρούμπιο με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ την Τετάρτη

Κόσμος

REUTERS/Elizabeth Frantz

Αυτή αναμένεται να είναι η πρώτη επίσκεψη του Σαάρ στις ΗΠΑ από τότε που ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών

Ο Γκιντεόν Σαάρ θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα από τότε που διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όπως επιβεβαιώνει Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

Ο Σαάρ αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

