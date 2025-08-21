Συνάντηση Ρούμπιο με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ την Τετάρτη

Ο Γκιντεόν Σαάρ θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα από τότε που διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών, τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όπως επιβεβαιώνει Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.
Ο Σαάρ αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.
Διαβάστε επίσης:
Διπλή εντολή Νετανιάχου: Διαπραγμάτευση για τερματισμό πολέμου και ομήρους, αλλά και «πράσινο φως» για κατάληψη της Πόλης της Γάζας