Συνολική καταδίκη από τους δυτικούς ΥΠΕΞ για το σχέδιο εποικισμού της Δυτική Όχθης από το Ισραήλ

Μπαράζ καταδίκης από δυτικούς υπουργούς Εξωτερικών για τα σχέδια εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη ως «απαράδεκτα και παραβίαση του διεθνούς δικαίου», σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Η παρέμβαση αυτή έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης διεθνούς κατακραυγής για την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κοινή δήλωση, η οποία καταδικάζει με τον «εντονότερο δυνατό τρόπο» τα σχέδια εποικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή Ε1 κοντά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκδόθηκε από εκπροσώπους 22 διαφορετικών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, Βελγίου, Καναδά, Δανίας, Εσθονίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας, Ισπανίας, Σουηδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και η Επικεφαλής της ΕΕ για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Η επίπληξη ήρθε καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, κάλεσε την Πρέσβη του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Υπουργείο Εξωτερικών.

«Σήμερα, η Πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης», ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών σε ξεχωριστή δήλωση την Πέμπτη.

«Η Εξοχότατη Τζίπι Χοτόβελι κλήθηκε ως απάντηση στην απόφαση της Ανώτατης Επιτροπής Σχεδιασμού του Ισραήλ να εγκρίνει σχέδια για οικοδόμηση οικισμών στην περιοχή Ε1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ», πρόσθεσε.

«Ταφόπλακα» στη λύση των δύο κρατών το σχέδιο του Ισραήλ

Το Ισραήλ έδωσε αυτήν την εβδομάδα την τελική έγκριση για το σχέδιο εποικισμού — περιλαμβάνοντας σχέδια για 3.400 κατοικίες στη Δυτική Όχθη. Η οικοδόμηση στην περιοχή αυτή είχε «παγώσει» επί δύο δεκαετίες λόγω της διεθνούς αντίθεσης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ήδη καταδικάσει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι θα «καταστρέψει» κάθε ελπίδα για λύση δύο κρατών στη σύγκρουση.

Η δήλωση των δυτικών υπουργών ανέδειξε επίσης τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο οποίος είπε ότι το σχέδιό του θα «θάψει την ιδέα ενός Παλαιστινιακού κράτους».

«Αυτό δεν προσφέρει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό», αναφέρεται στην κοινή δήλωση. «Αντιθέτως, διακυβεύει την ασφάλεια και τροφοδοτεί περαιτέρω βία και αστάθεια, απομακρύνοντάς μας ακόμη περισσότερο από την ειρήνη».

Οι υπουργοί κάλεσαν το Ισραήλ να «ανακαλέσει επειγόντως» το σχέδιο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του «έχει ακόμα την ευκαιρία να σταματήσει την πρόοδο του σχεδίου Ε1».

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα και της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, την οποία ανώτατος αξιωματούχος της ΕΕ περιέγραψε ως κάτι που «μοιάζει πολύ με γενοκτονία».

Τον Μάιο, μετά από άλλη κοινή δήλωση της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τις χώρες ότι «προσφέρουν τεράστιο έπαθλο στην γενοκτονική επίθεση κατά του Ισραήλ» ως απάντηση στην απειλή στοχευμένων κυρώσεων.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε επίσης τον Πρόεδρο της Γαλλίας ότι τροφοδοτεί τον αντισημιτισμό με την απόφασή του να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος την Τρίτη.

Επιτέθηκε επίσης και στον Αυστραλό πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι «προδίδει το Ισραήλ» και χαρακτηρίζοντάς τον «αδύναμο πολτικό».

