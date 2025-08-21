Διπλή εντολή Νετανιάχου: Διαπραγμάτευση για τερματισμό πολέμου και ομήρους, αλλά και «πράσινο φως» για κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και την ολοκλήρωση του πολέμου, με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ. Στον αντίποδα, πάντως, μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι ετοιμάζεται «να εγκρίνει» τα σχέδια του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Έχω έρθει για να εγκρίνω τα σχέδια του στρατού του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας και να νικήσει τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ταυτόχρονα, έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου υπό συνθήκες αποδεκτές από το Ισραήλ» πρόσθεσε σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παρά την ανακοίνωση του Νετανιάχου, το γραφείο του ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν στέλνει αντιπροσωπεία στην Ντόχα ή το Κάιρο προς το παρόν.

Είχε προηγηθεί το «πράσινο φως» του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ σε σχέδιο για την επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων, με στόχο κατάληψη των τελευταίων σημαντικών οχυρών της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας.

Γάζα: Εκκενώσεις νοσοκομείων ζητεί ο στρατός του Ισραήλ

Προειδοποιήσεις σε νοσοκομεία και διεθνείς οργανώσεις που επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να προετοιμάζονται να εκκενώσουν την περιοχή προς τον νότο απηύθυνε νωρίτερα κατά δήλωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός πρόκειται να πραγματοποιήσει επιχείρηση με στόχο τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της.

Ο ισραηλινός στρατός διατήρησε τις προηγούμενες ώρες την πίεσή του στην Πόλη της Γάζας με σφοδρούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Η πρόταση εκεχειρίας

Η νέα πρόταση προσωρινής εκεχειρίας, που η Χαμάς αποδέχθηκε, κάνει λόγο για παύση των εχθροπραξιών διάρκειας 60 ημερών και την απελευθέρωση 10 εν ζωή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από μέλη της Χαμάς και την παράδοση 18 σορών.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 200 Παλαιστίνιους κρατουμένους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές στις φυλακές του.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δηλώσει πως όλοι οι εναπομείναντες 50 όμηροι που κρατούνται από μαχητές στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν ταυτόχρονα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν πως περίπου 20 εξ αυτών είναι ακόμη ζωντανοί.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε σήμερα καμία σαφή αναφορά στην πρόταση εκεχειρίας που υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ.

