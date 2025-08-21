Logo Image

Τραμπ: Θα βγω για περιπολία με την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον

Κόσμος

REUTERS/Evelyn Hockstein

«Νομίζω ότι θα βγω απόψε με την αστυνομία και φυσικά με τον στρατό... Θα κάνουμε δουλειά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιήσει περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον με την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά που έχει αναπτυχθεί, κατόπιν εντολής του, στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Νομίζω ότι θα βγω απόψε με την Αστυνομία και φυσικά με τον Στρατό… Θα κάνουμε δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ σε παρουσιαστή του Newsmax, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

