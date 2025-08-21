Τραμπ: Θα βγω για περιπολία με την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιήσει περιπολία στους δρόμους της Ουάσιγκτον με την Αστυνομία και την Εθνοφρουρά που έχει αναπτυχθεί, κατόπιν εντολής του, στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Νομίζω ότι θα βγω απόψε με την Αστυνομία και φυσικά με τον Στρατό… Θα κάνουμε δουλειά», δήλωσε ο Τραμπ σε παρουσιαστή του Newsmax, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Trump says he will patrol streets of US capital with troops. pic.twitter.com/8wFgctxGQc — AFP News Agency (@AFP) August 21, 2025

