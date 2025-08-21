Μακρόν σε Ερντογάν: Πρόθυμη η Γαλλία για φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία

Την προθυμία της Γαλλίας να συνεργαστεί με την Τουρκία στο πλαίσιο μιας φιλόδοξης διμερούς ατζέντας εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι με τον Ταγίπ Ερντογάν «μοιραζόμαστε τον στόχο να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αυτό πρέπει να περάσει μέσα από τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τον καθορισμό ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία. Ευχαριστώ την Τουρκία για την πολύ καλή συνεργασία στο ζήτημα αυτό, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων».

Όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, «καταδικάζουμε απερίφραστα τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Γάζα και να εποικίσει νέες περιοχές στη Δυτική Όχθη, ιδίως στην περιοχή Ε1, πράξεις που αντιβαίνουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες» πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επεσήμανε, δε, πως «μόνο μια εκεχειρία, η απελευθέρωση των ομήρων, η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο καθορισμός μιας πολιτικής λύσης μπορούν να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια για όλους στην περιοχή» και πρόσθεσε πως «συνεργαζόμαστε στενά με τις τουρκικές αρχές ενόψει της Διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών, την οποία θα συμπροεδρεύσει η Γαλλία τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί λειτουργική μια αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα και να επανεκκινήσει η πολιτική διαδικασία με βάση τη λύση των δύο κρατών».

«Συζητήσαμε επίσης την ελπίδα που γεννήθηκε από τη συνάντηση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν υπό την αιγίδα του Προέδρου Τραμπ στις 8 Αυγούστου. Είναι σημαντικό η πρόοδος να συνεχιστεί, ώστε να ανοίξουν όλα τα σύνορα και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία» επεσήμανε.

«Τέλος, επανέλαβα στον πρόεδρο Ερντογάν την προθυμία της Γαλλίας να εργαστεί πάνω σε μια φιλόδοξη διμερή ατζέντα με την Τουρκία» κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Échange avec le Président Erdogan à l’instant sur la situation internationale. Nous partageons d’abord l’objectif de mettre fin à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Cela doit passer par l’arrêt des hostilités et la définition de garanties de sécurité robustes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 21, 2025

Τι αναφέρει η Άγκυρα

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας Ερντογάν – Μακρόν, με αίτημα της γαλλικής πλευράς, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και πολλές περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας κατάστασης στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με μια δίκαιη ειρήνη και ότι παρακολουθεί στενά τις συναντήσεις στην Αλάσκα και την Ουάσινγκτον.

Επεσήμανε, δε, πως η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει όλες τις προσπάθειες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η χώρα του προσπαθεί να επιτύχει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου εκτυλίσσεται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή, και ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η απερισκεψία που επιδεικνύει το Ισραήλ, το οποίο έχει επιταχύνει το σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των θεμάτων που συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα αποδίδει σημασία στην ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Γαλλία και ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση των σχέσεων σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.