Guardian: Αποστασιοποιείται ο Τραμπ από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να αφήσει τη Ρωσία και την Ουκρανία να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών τους χωρίς να διαδραματίσει ο ίδιος άμεσο ρόλο προς το παρόν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησής του που γνωρίζουν την κατάσταση. Πρόκειται για μια αποστασιοποίηση από τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Κατά τους ίδιους αξιωματούχους, το επόμενο βήμα για τον Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι μια διμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πρώτα τετ-α-τετ Πούτιν – Ζελένσκι και μετά η τριμερής

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στους συμβούλους του τις τελευταίες ημέρες ότι σκοπεύει να φιλοξενήσει μια τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες μόνο αφού συναντηθούν πρώτα μεταξύ τους — αν και παραμένει ασαφές εάν αυτή η αρχική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο ίδιος δεν προτίθεται να εμπλακεί στη διαδικασία οργάνωσής της.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν στο WABC την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θεωρεί καλύτερο οι Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν χωρίς αυτόν στην πρώτη φάση. «Απλώς θέλω να δω τι θα συμβεί σε αυτή τη συνάντηση. Είναι σε διαδικασία προετοιμασίας και θα δούμε τι θα γίνει», είπε.

Η απροθυμία του Τραμπ να πιέσει για άμεση συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι έρχεται καθώς παραδέχτηκε τις τελευταίες ημέρες ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι πιο δύσκολος απ’ όσο είχε προβλέψει, αφού είχε ισχυριστεί πέρυσι ότι θα μπορούσε να τον σταματήσει μέσα σε 24 ώρες.

Έκτοτε έχει επιδιώξει μια ταχεία ειρηνευτική συμφωνία, με το τελεσίγραφό του για τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία να εκπνέει αυτόν τον μήνα. Μετά τις συναντήσεις του με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει ενέργειες για μια διμερή συνάντηση.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ ως «αναμονής και παρατήρησης» σχετικά με το αν μπορεί να προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγα απτά σημάδια προόδου και ο Λευκός Οίκος δεν έχει καν λίστα πιθανών τοποθεσιών για τη συνάντηση.

Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι «ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συνάντηση που θα σταματήσει την αιματοχυσία και θα τερματίσει τον πόλεμο… Δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να διαπραγματεύονται δημόσια αυτά τα ζητήματα».

«Απομακρύνεται» η συνάντηση

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου 40 λεπτών με τον Πούτιν. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε αργότερα ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διοριστούν ανώτεροι διαπραγματευτές για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αυτή η δήλωση δείχνει ότι μια διμερής συνάντηση ενδέχεται να αργήσει ακόμη, παρότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός δύο εβδομάδων. Ο Πούτιν έχει απορρίψει στο παρελθόν προηγούμενες προσπάθειες του Ζελένσκι για πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση από την αρχή του πολέμου.

Τι γνωρίζουμε για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Τραμπ επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επαναλάβει την εισβολή της.

Ο Τραμπ προσφέρθηκε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στην Ουκρανία. Η συνδρομή των ΗΠΑ αναμένεται να περιοριστεί σε διαμοιρασμό πληροφοριών ή, ενδεχομένως, παροχή αεροπορικής υποστήριξης.

Προηγουμένως, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε δηλώσει στην εκπομπή «State of the Union» του CNN ότι, μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, ο Πούτιν συμφώνησε να προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία ένα καθεστώς ασφαλείας παρόμοιο με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει συλλογική άμυνα.

«Καταφέραμε να κερδίσουμε την εξής παραχώρηση: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να προσφέρουν προστασία τύπου Άρθρου 5, κάτι που είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», είπε ο Γουίτκοφ.

Ωστόσο, η αποδοχή τέτοιων εγγυήσεων από τον Πούτιν ίσως να μην είναι τόσο απλή. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει επίσης προτείνει η Ρωσία να αποτελέσει έναν από τους εγγυητές ασφαλείας για την Ουκρανία — πρόταση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος αντιμετώπισε με ειρωνεία.

«Η ουκρανική πλευρά πρότεινε — και η αντιπροσωπεία μας τότε συμφώνησε — να διαμορφωθούν εγγυήσεις ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ — δηλαδή, της Ρωσίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε ο Λαβρόφ.

Μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι παρουσίασε επίσης ένα σχέδιο αγοράς αμερικανικών όπλων ύψους 90 δισ. δολαρίων μέσω Ευρώπης ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς και ένα σχέδιο για την πώληση ουκρανικών drone στις ΗΠΑ. Δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτά περιλαμβάνονται στο εξοπλιστικό πακέτο για την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον προηγούμενο μήνα.

Με πληροφορίες από Guardian