Τορπίλη στις εγγυήσεις ασφαλείας: Κανένα ξένο στράτευμα στην Ουκρανία λέει ο Λαβρόφ ενώ το Reuters αποκαλύπτει το σχέδιο Πούτιν

Νέα τροπή -με έντονη οσμή ναυαγίου- στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία προδιαγράφουν πληροφορίες και δηλώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες.

Κατ’ αρχάς, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές προτάσεις για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία ισοδύναμες με «ξένη επέμβαση», την οποία χαρακτήρισε απολύτως απαράδεκτη για τη Ρωσία.

Επιπλέον, αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία:

να παραιτηθεί από όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς

να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ,

να παραμείνει ουδέτερη και

να κρατήσει κάθε δυτικό στράτευμα έξω από τη χώρα

Το ρωσικό σχέδιο περιγράφουν στο Reuters τρεις πηγές που γνωρίζουν τις απόψεις του Κρεμλίνου σε υψηλό επίπεδο, με το διεθνές πρακτορείο να κάνει λόγο για την πιο λεπτομερή -μέχρι στιγμής- αποκαλύψη των ρωσικών προτάσεων που τέθηκαν στην Αλάσκα.

Ο ρωσικές πηγές υποστηρίζουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στην ουσία κάνει συμβιβασμούς στις εδαφικές απαιτήσεις που είχε διατυπώσει τον Ιούνιο του 2024, και οι οποίες απαιτούσαν από το Κίεβο να παραχωρήσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που η Μόσχα διεκδικεί ως μέρος της Ρωσίας:

το Ντόντεσκ και το Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία (που συνααποτελούν το Ντονμπάς) καθώς και

τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια στον Νότο.

Στη νέα του πρόταση, πάντα κατα τις ίδιες πηγές, ο Ρώσος πρόεδρος εμμένει στην απαίτησή του η Ουκρανία να αποσυρθεί πλήρως από τα τμήματα του Ντονμπάς που το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει και σε αντάλλαγμα η Μόσχα θα σταματήσει την προέλασή της στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Η Μόσχα είναι επίσης πρόθυμη να παραδώσει στην Ουκρανία τα μικρά τμήματα των περιοχών Χάρκοβο, Σούμι και Ντνιεπροπετρόφσκ που ελέγχει, στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές.

Κανένα δυτικό στράτευμα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν εμμένει επίσης στις προηγούμενες απαιτήσεις του να εγκαταλείψει η Ουκρανία τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ και να λάβει μια νομικά δεσμευτική δέσμευση από την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία ότι δεν θα επεκταθεί περαιτέρω προς τα ανατολικά, καθώς και για περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό και μια συμφωνία ότι κανένα δυτικό στρατεύματα δεν θα αναπτυχθεί επί τόπου στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης, ανέφεραν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει κατ΄επανάληψη ισχυριστεί, αρχής γενομένης από την Αλάσκα, ότι η Ρωσία είχε συναινέσει σε ένα σχέδιο εγγυήσεων ασφαλείας που θα εφαρμοζόταν στην Ουκρανία ως τμήμα του σχεδίου ειρήνευσης.