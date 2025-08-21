Ιταλία: Οργή και λουκέτο για διαδικτυακή ομάδα ανδρών που αντάλλαζε φωτογραφίες των γυναικών τους στο Facebook

Οργή -και λουκέτο από την Μeta– έχει προκαλέσει στην Ιταλία, μία ανδρική διαδικτυακή ομάδα που αντήλλασσε στο facebook προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους εν αγνοία των τελευταίων.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ομάδα -με το όνομα «Mia Moglie»- δηλαδή «η γυναίκα μου», ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2019 χωρίς περιορισμούς πρόσβασης, φτάνοντας φέτος τα 32.000 μέλη, τα οποία αντήλλασσαν εκατοντάδες φωτογραφίες και σεξιστικά σχόλια.

Το σκάνδαλο έφερε στην επιφάνεια βαθιές εντάσεις στην Ιταλία, σημειώνουν οι Financial Times, όπου οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα του διαδικτυακού μίσους, με στόχο ιδιαίτερα την εμφάνισή τους, σύμφωνα με το Vox, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρακολουθεί τον διαδικτυακό διάλογο.

Η κυβέρνηση Μελόνι αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, με το «Κίνημα Πέντε Αστέρων» να ζητά από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά «μιας απαράδεκτης πατριαρχικής νοοτροπίας που υποβιβάζει τις γυναίκες σε αντικείμενα».

Δομική ψηφιακή βία

Η Ρομπέρτα Μόρι από το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για «ένα ακόμη παράδειγμα δομικής ψηφιακής βίας που έχει τις ρίζες της στην ίδια πατριαρχική κουλτούρα κυριαρχίας», ανάλογη με αυτή που παρατηρήθηκε στη Γαλλία στην περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί χρόνια από τον σύζυγό της και τους φίλους του.

Η Μπιάνκα Μπελούτσι, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε ότι η υπόθεση συνιστά τη «νιοστή εκδήλωση μιας πατριαρχικής κοινωνίας που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως αντικείμενα προς κατοχή και ανταλλαγή».

Αποκαθήλωση μετά τον σάλο

Η Meta ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι έκλεισε την ομάδα επειδή «παραβίαζε τις πολιτικές της περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων».

«Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας», ανέφερε η εταιρεία.

Η αρχή του τέλους για την ομάδα στο Facebook ξεκίνησε όταν η φεμινίστρια – influencer Καρολίνα Κάπρια κατήγγειλε δημόσια την ομάδα «Mia Moglie» με μια ανάρτηση στο Instagram που έγινε γρήγορα viral, ωθώντας άλλους χρήστες να αναφέρουν την ομάδα στο Facebook στις αρχές.

Η Κάπρια δήλωσε στους Financial Times ότι οι άνδρες που δημοσίευσαν φωτογραφίες των σωμάτων των συντρόφων τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους διέπραξαν κάτι που ισοδυναμεί με «εικονικό ομαδικό βιασμό».

Αγγίζουν τις 3.000 οι καταγγελίες

Η ιταλική ανεξάρτητη Αρχή που χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις έχει λάβει περίπου 2.800 καταγγελίες, μερικές από τις οποίες από τα θύματα, δήλωσε η Αρχή στους Financial Times, κάνοντας λόγο για «έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό καταγγελιών, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ».

Με πληροφορίες από Financial Times