Οι Βορειοκορεάτες στρατηγοί επιστρέφουν από τη Ρωσία – Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Με επαίνους, χαμόγελα και θερμές αγκαλιές υποδέχθηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν περισσότερους από δώδεκα κορυφαίους στρατιωτικούς του που επέστρεψαν από τη Ρωσία, έπειτα από μήνες συμμετοχής στις μάχες στην περιοχή του Κουρσκ.

Οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δείχνουν τον ηγέτη να χαιρετά συγκινημένος τους αξιωματικούς, τους οποίους χαρακτήρισε «ήρωες του έθνους».

Η παρουσία στη Ρωσία και το μήνυμα του Πούτιν

Μεταξύ των αξιωματικών βρίσκονταν ο στρατηγός Κιμ Γιονγκ Μποκ και ο υποστράτηγος Σιν Κουμ Τσολ, οι οποίοι είχαν ήδη τιμηθεί τον Μάιο από τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα.

Το γεγονός της επιστροφής τους ερμηνεύεται από αναλυτές ως ένδειξη ότι η Ρωσία αισθάνεται πλέον σίγουρη για τον έλεγχο της περιοχής του Κουρσκ χωρίς την ανάγκη συνεχούς βορειοκορεατικής συνδρομής.

Από την πρώτη γραμμή στην «αναδίπλωση»

Από το περασμένο φθινόπωρο, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες στάλθηκαν στη Ρωσία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από το Κουρσκ.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν μείωση της μάχιμης παρουσίας τους, την ώρα που οι κύριες συγκρούσεις έχουν μεταφερθεί στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως στο Ντονέτσκ.

Παρά την επιστροφή ανώτατων αξιωματικών, η Πιονγιάνγκ συνεχίζει να προμηθεύει τη Ρωσία με πυρομαχικά και έχει δεσμευθεί να στείλει ακόμη 6.000 εργάτες για την ανοικοδόμηση περιοχών.

Η διάσταση στις διαπραγματεύσεις

Όπως λέει στη WSJ ο Μάικλ Μάντεν, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Stimson Center της Ουάσιγκτον, η αποχώρηση των στρατηγών σηματοδοτεί ότι «οι Βορειοκορεάτες δεν θα πρέπει να αποτελούν αγκάθι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς επιχειρούσαν σε ρωσικό έδαφος».

Η Μόσχα και η Πιονγιάνγκ, άλλωστε, επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συνεργασία τους ως μέρος της αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας που υπέγραψαν πέρυσι.

Οι απώλειες και η προπαγάνδα

Μέχρι τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα αρνιόταν οποιαδήποτε εμπλοκή. Έκτοτε, όμως, όχι μόνο την έχει παραδεχθεί αλλά και τη χρησιμοποιεί στην εσωτερική της προπαγάνδα, προβάλλοντας ακόμη και βίντεο με τον Κιμ να θρηνεί πάνω από φέρετρα στρατιωτών σκεπασμένα με τη σημαία.

Σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι βορειοκορεατικές απώλειες στον πόλεμο υπερβαίνουν τους 5.000, εκ των οποίων περίπου το ένα τρίτο είναι νεκροί.

Η μεγάλη εικόνα

Η παρουσία –και τώρα η μερική αποχώρηση– της Βόρειας Κορέας από το μέτωπο της Ουκρανίας υπογραμμίζει τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα της σύγκρουσης, αλλά και την προσπάθεια της Μόσχας να αποτρέψει νέες εντάσεις στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Για την Πιονγιάνγκ, ωστόσο, η αποστολή στρατευμάτων και πυρομαχικών παραμένει πολύτιμο εργαλείο ενίσχυσης της σχέσης με τον ισχυρό της σύμμαχο στο Κρεμλίνο.