Στη φυλακή όσοι δεν προσεύχονται τις Παρασκευές – Θρησκευτικές περιπολίες στους δρόμους της Μαλαισίας για να τιμωρηθούν οι «άπιστοι»

Η πολιτεία Τερενγκάνου της Μαλαισίας απείλησε με φυλάκιση έως και δύο ετών τους άνδρες που παραλείπουν να παραστούν στην προσευχή της Παρασκευής χωρίς βάσιμο λόγο.

Σύμφωνα με τη σαρία που ισχύει στην πολιτεία, οι παραβάτες για πρώτη φορά ενδέχεται να φυλακίζονται έως και δύο χρόνια, να πληρώνουν πρόστιμο 3.000 ρινγκίτ (περίπου 527 λίρες) ή και τα δύο, βάσει νέων κανονισμών που τέθηκαν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα.

Οι νέοι κανονισμοί ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από το κυβερνών Κόμμα Ισλαμικής Δράσης Παν-Μαλαισίας (PAS).

Προηγουμένως, όσοι έχαναν τρεις συνεχόμενες προσευχές Παρασκευής αντιμετώπιζαν μέγιστη ποινή έξι μηνών φυλάκισης ή πρόστιμο έως 1.000 ρινγκίτ (176 λίρες).

Οι πιστοί θα υπενθυμίζονται τους κανόνες μέσω επιγραφών στα τζαμιά, ενώ η επιβολή τους θα βασίζεται σε αναφορές από το κοινό και σε θρησκευτικές περιπολίες σε συνεργασία με το Τμήμα Ισλαμικών Υποθέσεων Τερενγκάνου.

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι επικριτές χαρακτήρισαν τα μέτρα «σοκαριστικά».

«Νόμοι σαν κι αυτούς αμαυρώνουν την εικόνα του Ισλάμ», δήλωσε ο Φιλ Ρόμπερτσον, διευθυντής της οργάνωσης Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA).

«Η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία πίστης σημαίνει επίσης την ελευθερία να μην πιστεύεις ή να μην συμμετέχεις, οπότε οι αρχές του Τερενγκάνου καταπατούν κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτόν τον δρακόντειο νόμο», πρόσθεσε, καλώντας τον πρωθυπουργό Ανουάρ Ιμπραχίμ να καταργήσει τις ποινές.

Ο βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης του Τερενγκάνου, Μουχαμάντ Χαλίν Αμπντούλ Χαντί, δήλωσε στη τοπική εφημερίδα Berita Harian ότι οι ποινές θα επιβάλλονται μόνο ως έσχατο μέτρο.

«Αυτή η υπενθύμιση είναι σημαντική, καθώς η προσευχή της Παρασκευής δεν είναι μόνο θρησκευτικό σύμβολο αλλά και έκφραση υπακοής μεταξύ των μουσουλμάνων», είπε.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Τερενγκάνου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από τον Guardian.

Η σχετική νομοθεσία θεσπίστηκε αρχικά το 2001 και τροποποιήθηκε το 2016 ώστε να περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις όπως η μη τήρηση του Ραμαζανιού και η παρενόχληση γυναικών σε δημόσιο χώρο.

Η θρησκευτική νομοθεσία συγκρούεται με τις ατομικές ελευθερίες

Η μουσουλμανική πλειοψηφία της Μαλαισίας υπόκειται σε ένα διπλό νομικό σύστημα, όπου το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία, αλλά λειτουργεί παράλληλα με το πολιτικό δίκαιο. Τα δικαστήρια της σαρία έχουν αρμοδιότητα σε προσωπικά και οικογενειακά ζητήματα για μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν περίπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας (34 εκατομμύρια).

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Τερενγκάνου υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ θρησκευτικής νομοθεσίας και ατομικών ελευθεριών.

Το PAS, που κυβερνά το Τερενγκάνου, έχει επιδιώξει να ενισχύσει τη θρησκευτική επιβολή σε τέσσερις από τις 13 πολιτείες της Μαλαισίας που ελέγχει.

Το κόμμα κατέχει και τις 32 έδρες της Πολιτειακής Συνέλευσης του Τερενγκάνου, χωρίς παρουσία αντιπολίτευσης.

Το 2021, η γειτονική πολιτεία Κελαντάν προσπάθησε να επεκτείνει τη σαρία σε εγκλήματα όπως η σοδομία, η αιμομιξία, ο τζόγος, η σεξουαλική παρενόχληση και η βεβήλωση ιερών χώρων.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μαλαισίας ακύρωσε τους νόμους το 2024, κρίνοντάς τους αντισυνταγματικούς, απόφαση που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις από υποστηρικτές του PAS, οι οποίοι ζήτησαν την προστασία των νόμων της σαρία.

Με πληροφορίες από Guardian