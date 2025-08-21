Reuters: Ετοιμο το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας – Στο τραπέζι αμερικανική διοίκηση και ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία

Ετοιμο φέρεται να είναι το σχέδιο που έχουν συντάξει ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών, για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στην Ουκρανία σε περίπτωση που οι ειρηνευτικές προσπάθειες τελεσφορήσουν.

Οι στρατιωτικές επιλογές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας όσων χωρών εμπλέκονται εν γένει στις διαπραγματεύσεις αλλά και στην πιθανή υλοποίηση των εγγυήσεων.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, μία από τις επιλογές που εξετάζεται είναι η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά η ανάθεση στις ΗΠΑ της διοίκησης και του ελέγχου τους.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι όσον αφορά στην αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ – κάτι που έχει αφήσει ανοιχτό η αμερικανική πλευρά- αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, όπως:

παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία και

επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων με αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Αποφασίζουν

«Οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε έθνους προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως στις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον, μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Σημειωτέον ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αποκλείσει την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ, ως προϋπόθεση να συμβάλει στην εξασφάλιση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ έχει επίσης απορρίψει δημόσια την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά την Τρίτη φάνηκε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για άλλου είδους στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ.