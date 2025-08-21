Logo Image

Ξεκινά η παράδοση όπλων από παλαιστινιακές οργανώσεις στους καταυλισμούς του Λιβάνου

Κόσμος

Ξεκινά η παράδοση όπλων από παλαιστινιακές οργανώσεις στους καταυλισμούς του Λιβάνου

REUTERS/Emilie Madi

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου Ραμέζ Νταμάσκιε, σε ανακοίνωσή του

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν παρουσία στους προσφυγικούς καταυλισμούς στον Λίβανο θα αρχίσουν σήμερα να παραδίδουν τα όπλα τους στις αρχές, ανακοίνωσε λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας παράδοσης των όπλων στο εσωτερικό των παλαιστινιακών καταυλισμών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου Ραμέζ Νταμάσκιε, σε ανακοίνωση.

Η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στον καταυλισμό του Μπουρτζ αλ Μπαράτζνε στη Βηρυτό, όπου μια πρώτη παρτίδα όπλων θα παραδοθεί και θα τεθεί υπό τη φύλαξη του στρατού του Λιβάνου, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube