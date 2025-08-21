Εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Παρουσιάζονται τα πρώτα σενάρια υλοποίησης

Τις στρατιωτικές επιλογές για τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρόκειται να παρουσιάσουν στις ευρωπαϊκές χώρες και την Ουκρανία, φέρεται να έχουν προετοιμάσει οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν συγκροτήσει μικτή ομάδα εργασίας.

Οι συγκεκριμένες επιλογές πρόκειται να παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας των ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι επιλογές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους εθνικής ασφάλειας κάθε έθνους προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως στις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσινγκτον, μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Μάλιστα πηγές δηλώνουν στο Reuters ότι μία από τις εξεταζόμενες επιλογές είναι η αποστολή ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά η ανάθεση στις ΗΠΑ της διοίκησης και του ελέγχου τους.