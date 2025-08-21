Logo Image

Αγριες αποδοκιμασίες εναντίον Βανς – Χέγκσεθ – Μίλερ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Εθνοφρουρά (βίντεο)

Κόσμος

REUTERS/Al Drago/Pool

Θα αγνοήσουμε αυτούς του «τρελούς κομμουνιστές». απάντησε ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου

Αποδέκτες έντονων αποδοκιμασιών έγιναν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά την επίσκεψή τους σε στελέχη της αμερικανικής εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, διαμαρτυρήθηκαν για την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, την οποία πρόσφατα διέταξε ο Πρόεδρος Τραμπ, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Ουάσινγκτον» και «Η κατοχή ειναι έγκλημα από την Ουάσινγκτον ως την Παλαιστίνη».

Απαντώντας στις διαμαρτυρίες, ο Βανς είπε: «Είναι κάπως παράξενο το γεγονός ότι έχουμε μια ομάδα ηλικιωμένων, κυρίως λευκών εκεί έξω, να διαμαρτύρονται για πολιτικές που κρατούν τους ανθρώπους ασφαλείς, ενώ οι ίδιοι δεν έχουν νιώσει ποτέ κίνδυνο σε όλη τους τη ζωή».

«Τρελοί κομμουνιστές»

«Υιοθετώντας» δε τα συνθήματα των διαδηλωτών, πρόσθεσε: «Ας απελευθερώσουμε λοιπόν την Ουάσινγκτον, ώστε οι νέες οικογένειες να μπορούν να περπατούν και να αισθάνονται ασφαλείς. Από αυτό προσπαθούμε να απελευθερώσουμε την Ουάσινγκτον».

Ο -επίσης παρών στην επεισοδιακή εκδήλωση- προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, έκανε λόγο για συγκέντρωση «τρελών κομμουνιστών».

«Θα αγνοήσουμε αυτούς τους ηλίθιους λευκούς χίπις,  που πρέπει να πάνε σπίτι για ύπνο επειδή είναι όλοι άνω των 90 ετών, και θα επιστρέψουμε στην προστασία του αμερικανικού λαού και των πολιτών της Ουάσινγκτον», είπε.

