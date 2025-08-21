Bloomberg: Ο Χαφτάρ λέει το «ναι» στην Τουρκία για έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης

Ανάβει το πράσινο φως στην Άγκυρα, ώστε να πραγματοποιήσει θαλάσσιες έρευνες για εξόρυξη ενεργειακών πόρων στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, είναι το κοινοβούλιο της Βεγγάζης (ανατολική Λιβύη), υπό την ηγεσία του Χαλίφα Χαφτάρ, σύμφωνα το Bloomberg που επικαλείται με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Ειδικότερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη αναμένεται να ψηφίσει τις επόμενες εβδομάδες το τουρκολυβικό μνημόνιο του 2019 που καθορίζει τους όρους για τις έρευνες. Τα περισσότερα εμπόδια για τη συμφωνία έχουν αρθεί, όπως δήλωσαν οι πηγές του Bloomberg, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το κατεστραμμένο από τον πόλεμο μέλος του ΟΠΕΚ είναι διαιρεμένο μεταξύ των αντίπαλων κυβερνήσεων της Βεγγάζης και της δυτικής πρωτεύουσας, της Τρίπολης, υπενθυμίζει το Bloomberg. Η τελευταία έχει ισχυρές σχέσεις με την Τουρκία και ήδη υποστηρίζει τη συμφωνία, αλλά η σθεναρή αντίθεση από την ανατολή — όπου κυριαρχεί ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατιωτικού διοικητή Χαλίφα Χάφταρ — είχε εμποδίσει μέχρι τώρα την εφαρμογή της.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικά πλοία σε μια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει εκ νέου τη διαμάχη με την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες κατηγορούν την Τουρκία για απόπειρα κυριαρχίας σε αμφισβητούμενα ύδατα, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Η διαμάχη για τη θαλάσσια περιοχή έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες, αφού η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Μάιο διαγωνισμό εξερεύνησης για ενεργειακά οικόπεδα νότια της Κρήτης που εκτείνονται σε ύδατα που διεκδικεί η Λιβύη, αναφέρει το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η υπό συζήτηση συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ.

Ακόμη πιο κοντά

Η αλλαγή στάσης της Ανατολικής Λιβύης μαρτυρά μια νέα αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της Τουρκίας και του Χάφταρ, οι οποίοι βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας μάχης για την κυριότητα της πρωτεύουσας της Λιβύης το 2019 και το 2020. Η Τουρκία υποστήριξε στρατιωτικά την προηγούμενη ισλαμιστική κυβέρνηση της Τρίπολης, την οποία ο Χάφταρ — ο οποίος είχε ως συμμάχους τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και τη Ρωσία — προσπάθησε ανεπιτυχώς να ανατρέψει.

Ειρηνευτική πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ανέδειξε νέο πρωθυπουργό, τον Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, αλλά δεν κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα. Η κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη και η ανατολική περιοχή έχουν ανά διαστήματα διαμάχες για τα έσοδα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου της Αφρικής και τον έλεγχο ζωτικών κρατικών θεσμών, αν και δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών εδώ και χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία εργάζεται αθόρυβα για την οικοδόμηση σχέσεων με τον Χάφταρ. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την ιστορική προσέγγιση της Άγκυρας με την Αίγυπτο μετά από μια περίπου οκταετή ρήξη που προκλήθηκε από τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο πολιτικό ισλάμ.. Οι δύο χώρες συνεργάστηκαν στη Λιβύη πέρυσι για την επίλυση μιας διαμάχης για την άσκηση εξουσίας στην κεντρική τράπεζα, η οποία κινδύνεψε να εξελιχθεί σε εμφύλιο πόλεμο.

Σε ένα ακόμη σημάδι βελτίωσης των σχέσεων, το τουρκικό πολεμικό πλοίο, TCG Kinaliada, πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στο λιμάνι της Βεγγάζης αυτή την εβδομάδα, ενώ η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής εκπαιδευτών και στρατιωτικών συμβούλων στην περιοχή.

Ο γιος και διάδοχος του Χάφταρ, Σαντάμ, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού της Τουρκίας στην Άγκυρα τον Απρίλιο.

Επιχειρηματικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολλαρίων

Ενώ η εξερεύνηση της Μεσογείου αποτελεί σημαντικό κίνητρο, η Τουρκία επιδιώκει επίσης επιχειρηματικές συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που έπεσαν στο κενό λόγω του κύκλου των συγκρούσεων που μαστίζει τη Λιβύη από την ανατροπή του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Η Τουρκία ξεκίνησε πρόσφατα απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη, ενώ ορισμένοι κορυφαίοι Τούρκοι εργολάβοι συμμετέχουν σε έργα ανασυγκρότησης της πόλης και έναρξης της παραγωγής βιομηχανικών υλικών.

naftemporiki.gr