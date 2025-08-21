Σύλληψη Ουκρανού στην Ιταλία για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream

Ουκρανός υπήκοος, ύποπτος ως συντονιστής της ομάδας που πραγματοποίησε το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream στη Θάλασσα της Βαλτικής το 2022, συνελήφθη στην Ιταλία, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

Η σύλληψη έγινε τη νύχτα από καραμπινιέρους στην περιοχή του Ρίμινι, στην Αδριατική, κατόπιν συνεργασίας με τις γερμανικές αρχές.

«Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε στη σύλληψη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος του Ουκρανού πολίτη Σέρχι Κ., από την ιταλική αστυνομία στην επαρχία του Ρίμινι», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

BREAKING: A Ukrainian citizen suspected of participating in the undersea explosions in 2022 that damaged the Nord Stream gas pipelines between Russia and Germany has been arrested, German prosecutors said. https://t.co/moxusjEIfa — The Associated Press (@AP) August 21, 2025

Εκ των οργανωτών της δολιοφθοράς

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συλληφθείς θεωρείται «ένας από τους οργανωτές» της δολιοφθοράς.

Ο ίδιος και οι συνεργοί του φέρονται να απέπλευσαν από το Ροστόκ, στη βορειοανατολική Γερμανία, με ιστιοπλοϊκό που είχε ενοικιαστεί μέσω μεσαζόντων από γερμανική εταιρεία, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Το χρονικό

Οι εκρήξεις της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους αγωγούς που είχαν κατασκευαστεί για να μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Το περιστατικό κλιμάκωσε περαιτέρω τις εντάσεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που οι ευρωπαϊκές χώρες επιτάχυναν τις προσπάθειες απεξάρτησής τους από τις ρωσικές πηγές ενέργειας, μετά τη γενικευμένη εισβολή της Μόσχας.

Οι ερευνητές τηρούν χαμηλούς τόνους για την πορεία των ερευνών, ωστόσο πριν από δύο χρόνια είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν ίχνη εκρηκτικών σε δείγματα που ελήφθησαν από γιοτ, το οποίο ερευνήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ της Wall Street Journal το σαμποτάζ ήταν μία ουκρανική επιχείρηση 300.000 δολαρίων.

Τι χρειάστηκε για να έρθει εις πέρας; Ένα μικρό νοικιασμένο γιοτ με εξαμελές πλήρωμα, μεταξύ των οποίων ήταν και δύτες. Συμμετείχε και μία γυναίκα, η παρουσία της οποίας δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι ήταν μια παρέα φίλων σε μια κρουαζιέρα αναψυχής.

Σύμφωνα με τη WSJ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εγκρίνει το σχέδιο. Όταν όμως το έμαθε η CIA, ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να τραβήξει την πρίζα. Εκείνος φέρεται να έδωσε εντολή να σταματήσει η επιχείρηση. Αλλά ο τότε ανώτατος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Βάλερι Ζαλούζνι, αψήφησε την εντολή και προχώρησε κανονικά στην υλοποίηση του σχεδίου.

Όπως εξήγησαν οι συγκεκριμένες πηγές υπήρξε μία συμφωνία ανάμεσα σε επιχειρηματίες και στρατιωτικούς, ώστε οι πρώτοι να παράσχουν τη χρηματοδότηση και οι δεύτεροι να εκτελέσουν το project. Ένας στρατηγός με εμπειρία σε ειδικές αποστολές επέβλεπε την όλη επιχείρηση που περιγράφηκε από έναν από τους συμμετέχοντες ως «σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα». Ο στρατηγός αναφερόταν απευθείας στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Ζαλούζνι.

Πηγές: Associated Press, Wall Street Journal, ΑΠΕ – ΜΠΕ

→Διαβάστε ακόμη: Το μπαρ, οι Ουκρανοί και ένα νοικιασμένο γιοτ: Η πραγματική ιστορία του σαμποτάζ στον Nord Stream