Θ. Τσίκας (Διεθνολόγος) στο NaftemporikiTV: Η κίνηση στου Ισραήλ στη Γάζα αποσκοπεί σε πίεση προς την Χαμάς και ικανοποίηση προς τα ακροδεξιά Ισραηλινά μικρότερα κόμματα

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ είναι εκ νέου κλιμάκωση στην Γάζα αλλά αυτή η κίνηση ίσως αποσκοπεί σε πίεση προς την Χαμάς και ικανοποίηση προς τα ακροδεξιά Ισραηλινά μικρότερα κόμματα», δήλωσε ο Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος στην εκπομπή 120’ Markets με τον Κώστα Καλέτσιο.

Σχολίασε πώς «είναι δύσκολη η υλοποίηση του σχεδίου του Ισραήλ για την κατάληψη της Γάζας, καθώς είναι διαφορετικό να κάνεις μάχη σε μικρούς οικισμούς και αλλιώς σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή».

Τέλος για την κατάσταση στην Ουκρανία, ανέφερε ότι «είμαστε ακόμα μακριά από κάποια ειρήνη», ενώ επισήμανε την συνέχιση του πολέμου και των σκοτωμών στο μέτωπο.