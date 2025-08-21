Πέθανε ο «καλύτερος δικαστής του κόσμου» – Πώς έγινε σύμβολο ανθρωπιάς

Ο Φρανκ Κάπριο, ο δικαστής που έγινε σύμβολο καλοσύνης και ανθρωπιάς, κερδίζοντας το προσωνύμιο «nicest judge in the world», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια για τη «ζεστασιά» του και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Από το Ρόουντ Άιλαντ στις καρδιές εκατομμυρίων

Για περισσότερα από 40 χρόνια άσκησε δικαστικά καθήκοντα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ρόουντ Άιλαντ. Ο Κάπριο ξεχώρισε γιατί δίκαζε με κατανόηση, χιούμορ και ανθρωπιά, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της καθημερινότητας των κατηγορουμένων.

Η τηλεοπτική εκπομπή «Caught in Providence» κατέγραψε δισεκατομμύρια προβολές στο διαδίκτυο, με στιγμιότυπα που έγιναν παγκοσμίως viral και μετέτρεψαν τον ίδιο σε πρόσωπο-σύμβολο δικαιοσύνης με ανθρώπινο πρόσωπο.

Οι στιγμές που τον έκαναν θρύλο

Ο δικαστής καλούσε παιδιά να καθίσουν δίπλα του στην έδρα, αστειευόταν με πολίτες που καλούνταν να πληρώσουν πρόστιμα ή μιλούσε μαζί τους σαν να ήταν γείτονες και όχι κατηγορούμενοι.

Το ιδιαίτερο ύφος του χάρισε εκατομμύρια χαμόγελα και συγκίνηση. Όπως είχε πει σε συνέντευξή του το 2019, οι υποθέσεις που περνούσαν από το δικαστήριο «ήταν μια μικρογραφία της ζωής στο Ρόουντ Άιλαντ, με προβλήματα που απασχολούν όλους τους ανθρώπους».

Βραβεία και διεθνής αναγνώριση

Η εκπομπή του προτάθηκε τρεις φορές για βραβείο Emmy, ενώ ο ίδιος απέσπασε δύο προσωπικές υποψηφιότητες.

Η εταιρεία παραγωγής τον αποχαιρέτησε μιλώντας για έναν άνθρωπο με «μοναδικό συνδυασμό συμπόνιας και κοινής λογικής».

Η τελευταία του μάχη και η παρακαταθήκη

Μετά τη διάγνωση καρκίνου το 2023, ο Κάπριο δήλωσε αποφασισμένος να παλέψει «με όλες του τις δυνάμεις».

Μέχρι και τις τελευταίες του αναρτήσεις από το νοσοκομείο, ζητούσε από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον.

Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και στήριξη, καλώντας τους να συνεχίσουν να «μοιράζουν καλοσύνη» στη μνήμη του πατέρα του.

Ο Φρανκ Κάπριο αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις, με την οποία μοιράστηκε σχεδόν 60 χρόνια ζωής, τα πέντε τους παιδιά, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.