Ο Ζελένσκι θεωρεί πιθανή τη συνάντηση με τον Πούτιν και προτείνει τρεις τοποθεσίες

REUTERS/Alexander Drago

Ελβετία, Αυστρία και Τουρκία φέρεται να προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με τη Le Figaro

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι θεωρεί πιθανή μια συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι «η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ενόψει μιας πιθανής επίθεσης».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, η Μόσχα μεταφέρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Κουρσκ προς την εν λόγω ζώνη.

Πηγή: Le Figaro

