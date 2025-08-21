Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βουδαπέστη έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες, λέει ο Ούγγρος ΥΠΕΞ

Η Ουγγαρία έχει προσφερθεί δις να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συζήτησαν το θέμα των ενταξιακών συνομιλιών της Ουκρανίας στην ΕΕ καθώς και την πιθανότητα να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη η συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Δημοσίευμα του POLITICO υποστήριξε πως ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει μια πιθανή τριμερή συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ως το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και πρόσωπο με στενές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο.