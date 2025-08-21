Νέα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους στην Ουκρανία

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις, παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιθέσεις αφήνουν πίσω τους τουλάχιστον έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Εκρήξεις από το Κίεβο έως τη Λβιβ

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην πρωτεύουσα Κίεβο όσο και στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μέτωπα των μαχών στα ανατολικά.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης του Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκι, επιβεβαίωσε ότι ενεργοποιήθηκαν οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν μετά τη συντονισμένη επίθεση με drones και πυραύλους κρουζ εναντίον της Λβιβ», της μεγαλύτερης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Μαξίμ Κοζίτσκι στο Telegram.

«Δεκάδες κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Στην πόλη Μουκάτσεβο από τα ρωσικά πλήγματα τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι εκ των οποίων 5 χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, επεσήμανε το δημοτικό συμβούλιο της επαρχίας της Υπερκαρπαθίας στη σελίδα του στο Facebook.

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές

Στο Κίεβο ο συναγερμός είχε σημάνει ήδη από το βράδυ, με τις επιθέσεις να συνεχίζονται μέχρι τα ξημερώματα. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας επιχειρούσε σε πολλά σημεία για την αναχαίτιση των drones.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ