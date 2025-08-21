Η πιο σκοτεινή ώρα για Ισραήλ και Γάζα: Η κατάληψη προχωρά, ο στρατός στα όρια – «Θανατική καταδίκη» για τους ομήρους;

Η επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να εγκρίνει την επιστράτευση 60.000 εφέδρων και την παράταση θητείας για άλλους 20.000 στρατιώτες.

Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα και αμφιλεγόμενα σχέδια του πολέμου που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια.

Ένας στρατός που «λυγίζει»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε πρόσφατα για εξάντληση και burnout στις τάξεις των στρατιωτών, πολλοί από τους οποίους έχουν κληθεί στο μέτωπο πολλές φορές από το 2023.

Έρευνα του Εβραϊκού Πανεπιστημίου δείχνει ότι περίπου 40% των στρατιωτών δηλώνουν πλέον λιγότερο πρόθυμοι να υπηρετήσουν ξανά.

Ακόμη και έφεδροι που υπηρέτησαν για εκατοντάδες μέρες στη Γάζα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν. «Είμαι σε σοκ που μιλάμε ακόμη για αυτόν τον πόλεμο», είπε ένας βετεράνος εφέδρος στο CNN, χαρακτηρίζοντας την απόφαση για επίθεση στη Γάζα «αδιέξοδη».

«Θανατική καταδίκη για τους ομήρους»

Ο ίδιος και άλλοι στρατιώτες υποστηρίζουν πως η επιχείρηση θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ομήρων. «Είναι θανατική καταδίκη», τόνισε χαρακτηριστικά στο CNN. «Η κυβέρνηση έλεγε ότι ο πόλεμος έχει δύο στόχους: να επιστρέψουν οι όμηροι και να ηττηθεί η Χαμάς. Τώρα είναι σαν να υπάρχει μόνο ένας στόχος, η καταστροφή της Χαμάς, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν ήδη εκφράσει την αγωνία τους, φοβούμενες ότι η νέα επίθεση θα κλείσει κάθε παράθυρο για συμφωνία ανταλλαγής.

Η πολιτική πίεση στον Νετανιάχου

Παρά τις προειδοποιήσεις, ο Νετανιάχου πιέζει τον στρατό να επιταχύνει το σχέδιο, αντιτείνοντας πως είναι ο μόνος τρόπος να επιστρέψουν οι όμηροι. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η κατάληψη της Γάζας θα οδηγήσει στην τελική ήττα της Χαμάς, μιλώντας για «τελευταίο οχυρό» της οργάνωσης.

Στην πράξη, όμως, οι επιφυλάξεις στρατιωτικών ηγετών και η κόπωση του στρατεύματος θέτουν σε αμφιβολία τη δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου, σχολιάζει το CNN.

Το σχέδιο των 5 σημείων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, το σχέδιο στηρίζεται σε πέντε αρχές για τον τερματισμό του πολέμου:

Αφοπλισμός της Χαμάς

Επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών

Αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας

Ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας

Δημιουργία εναλλακτικής διοίκησης, ούτε Χαμάς ούτε Παλαιστινιακή Αρχή

Ήδη ο στρατός έχει ξεκινήσει επιχειρήσεις σε συνοικίες όπως η Ζεϊτούν και η Τζαμπάλια, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη γενικευμένη εισβολή.

Ανθρωπιστικό αδιέξοδο

Η πόλη της Γάζας παραμένει γεμάτη με εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. ΟΗΕ και διεθνείς ηγέτες προειδοποιούν ότι μια χερσαία επίθεση θα επιδεινώσει δραματικά την ήδη οριακή κατάσταση: παιδιά που λιμοκτονούν, ασθένειες που εξαπλώνονται ταχύτατα και ολική καταστροφή σε υποδομές.

«Η ανθρωπιστική καταστροφή θα γίνει ολοκληρωτική», σημειώνει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.