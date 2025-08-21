Ο Τραμπ στέλνει μεγάλη ναυτική δύναμη ανοιχτά της Βενεζουέλας – Στόχος τα καρτέλ ναρκωτικών και…ο Μαδούρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη μεγάλης ναυτικής δύναμης ανοικτά της Βενεζουέλας, εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον επικαλείται την ανάγκη καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών», με την Καράκας να μιλά για επιχείρηση προπαγάνδας και απόπειρα εκφοβισμού.

Τρία αποβατικά και τρία αντιτορπιλικά

Σύμφωνα με πηγές των πρακτορείων Reuters και AFP, στην περιοχή κατευθύνονται τα αποβατικά πλοία USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale με 4.500 στρατιωτικούς, ανάμεσά τους 2.200 πεζοναύτες.

Παράλληλα, τα αντιτορπιλικά USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson, εφοδιασμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και το σύστημα Aegis, πλέουν επίσης προς την Καραϊβική, μαζί με τουλάχιστον ένα υποβρύχιο.

Οι δυνάμεις αυτές αναμένεται να έχουν φτάσει στα ανοικτά της Βενεζουέλας από την Κυριακή, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι θα αναπτυχθούν στην περιοχή έως και 4.000 πεζοναύτες.

Ο Μαδούρο στο στόχαστρο

Η αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε πρόσφατα στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι ηγείται διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε μάλιστα τη βενεζουελανική κυβέρνηση «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ» και τον Μαδούρο «φυγόδικο αρχηγό».

Απαντώντας, ο Μαδούρο χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση «αξιολύπητη επιχείρηση προπαγάνδας» και ανακοίνωσε την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων μελών της εθνοφρουράς για να «εγγυηθούν την κάλυψη όλης της επικράτειας».

Κλιμάκωση με άγνωστη κατάληξη

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Καράκας βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης εδώ και χρόνια. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη νίκη του Μαδούρο στις εκλογές του Ιουλίου 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση χαρακτήρισε νοθευμένες.

Η νέα ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση στην Καραϊβική, με αναλυτές να προειδοποιούν ότι, πέρα από την επίσημη ρητορική περί «ναρκωτικών», η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την πίεση για αποδυνάμωση ή και ανατροπή του Μαδούρο.

Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ – ΜΠΕ