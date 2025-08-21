Logo Image

Έκκληση Γκουτέρες για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Κόσμος

REUTERS/Manon Cruz/File Photo

Προειδοποίησε για μαζικές απώλειες καθώς άρχισε η επιχείρηση των Ισραηλινών

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε νέα έκκληση για την κήρυξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχικά στάδια της επιχείρησης για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

«Ζωτικής σημασίας η εκεχειρία»

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ώστε να αποφευχθούν οι μαζικές απώλειες και οι καταστροφές που θα προκαλούσε μια στρατιωτική επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακου», δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στην Ιαπωνία, όπου συμμετέχει σε διάσκεψη για την ανάπτυξη της Αφρικής.

Μήνυμα και για τη Δυτική Όχθη

Παράλληλα, ο ΓΓ του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ανακαλέσει την απόφασή της για επέκταση των «παράνομων» εποικισμών στη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αυτή υπονομεύει τις προοπτικές ειρήνης στην περιοχή.

