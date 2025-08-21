Γάζα: Τριπλασιάστηκαν τα υποσιτισμένα παιδιά μέσα σε λίγους μήνες – «Ανθρωπογενής λιμοκτονία»

Ο αριθμός των παιδιών που υποσιτίζονται στη Λωρίδα της Γάζας έχει τριπλασιαστεί από τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως τόνισε ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, σχεδόν ένα στα τρία παιδιά στην πόλη της Γάζας είναι σήμερα υποσιτισμένο.

Εξαπλάσια αύξηση από πριν τον αποκλεισμό

Σύμφωνα με τον Λαζαρινί, τα ποσοστά είναι εξαπλάσια σε σχέση με την περίοδο πριν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός τον Μάρτιο και πριν η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας αποκλειστεί πλήρως. «Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή, αλλά για ανθρωπογενή λιμοκτονία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε κίνδυνο

Τα στοιχεία της UNRWA βασίζονται σε εξετάσεις που έγιναν από τον Μάρτιο σε σχεδόν 100.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Τον Ιούλιο, η υπηρεσία είχε ήδη καταγράψει ότι το 10% των παιδιών που εξετάστηκαν σε κλινικές της ήταν υποσιτισμένο, όμως η κατάσταση έχει πλέον δραματικά επιδεινωθεί.

Συσσίτια που δεν φτάνουν ποτέ

Η UNRWA και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν καταφέρει να μεταφέρουν προμήθειες στη Γάζα εδώ και σχεδόν έξι μήνες.

Στις αποθήκες τους στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία βρίσκονται τρόφιμα ικανά να γεμίσουν 6.000 φορτηγά, προμήθειες που θα επαρκούσαν για τρεις μήνες – αλλά παραμένουν εγκλωβισμένα εκτός Γάζας.

Διεθνής πίεση στο Ισραήλ

Η διεθνής πίεση στο Ισραήλ αυξάνεται, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον 22ο μήνα του και η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.

Το Ισραήλ έχει θέσει εκτός νόμου την UNRWA, κατηγορώντας τη για διασυνδέσεις με τη Χαμάς και επισημαίνοντας ότι τουλάχιστον δώδεκα μέλη της φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.