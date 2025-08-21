Η Ινδία «δοκίμασε με επιτυχία» πύραυλο που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήξει κάθε γωνιά της Κίνας

Η Ινδία ανακοίνωσε ότι προχώρησε με επιτυχία στη δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς, ο οποίος, όταν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, αναμένεται να μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή σε οποιοδήποτε σημείο της Κίνας.

Ο πύραυλος Agni-5 εκτοξεύθηκε με επιτυχία την Τετάρτη από την πολιτεία Οντίσα, στα ανατολικά της χώρας, με τις αρχές να δηλώνουν ότι «επαληθεύτηκαν όλα τα επιχειρησιακά και τεχνικά χαρακτηριστικά».

BIG BREAKING#India successfully test fires Agni-5 intermediate Range BALLISTIC MISSILE from Chandipur, Odisha AGNI-5 is nuclear capable and has a range of 5000 kilometres. पाकिस्तान तू तो गया बेटे #Agni5 #India pic.twitter.com/FSwCCXzBlE — Gagan Pratap (@GaganPratapMath) August 20, 2025

Η Ινδία και η Κίνα, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο, είναι έντονοι αντίπαλοι που ανταγωνίζονται για επιρροή στη Νότια Ασία, ενώ οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν δραματικά το 2020 μετά από μια φονική σύγκρουση στα σύνορα.

Η Ινδία συμμετέχει επίσης στην τετραμερή αμυντική συμμαχία Quad, μαζί με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, η οποία θεωρείται ως αντίβαρο στην επιρροή της Κίνας.

Ο πικρός αντίπαλος της Ινδίας, το Πακιστάν, διαθέτει επίσης πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες έφτασαν κοντά σε πόλεμο τον Μάιο, μετά την επίθεση ενόπλων που στοίχισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ — επίθεση την οποία το Νέο Δελχί απέδωσε στο Ισλαμαμπάντ. Το Πακιστάν αρνήθηκε κάθε ανάμιξη.

Βελτίωση των διμερών σχέσεων Ινδίας – Κίνας

Μέσα σε ένα ταραχώδες γεωπολιτικό και εμπορικό περιβάλλον που έχει πυροδοτηθεί από τον εμπορικό πόλεμο δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, η Ινδία και η Κίνα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες επαναπροσέγγισης.

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, συναντήθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο συνόδου κορυφής στη Ρωσία.

Ο Μόντι αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα για πρώτη φορά από το 2018, εντός του μήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης — ενός περιφερειακού οργανισμού ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον έχουν δεχτεί πλήγμα, εξαιτίας του τελεσιγράφου της κυβέρνησης Τραμπ προς την Ινδία να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου — βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα εν μέσω της στρατιωτικής της επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι θα διπλασιάσουν τους δασμούς σε νέα εισαγόμενα προϊόντα από την Ινδία — από 25% σε 50% — έως τις 27 Αυγούστου, αν το Νέο Δελχί δεν αλλάξει προμηθευτή αργού.

Ο πύραυλος Agni-5 είναι ένας από μια σειρά εγχώριας παραγωγής ινδικών βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μέσου βεληνεκούς, που στόχο έχουν την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ινδίας έναντι τόσο του Πακιστάν όσο και της Κίνας.

Με πληροφορίες από Guardian