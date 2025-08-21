Logo Image

Ιταλός ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτο και αντίθετο στο διεθνές δίκαιο» το σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Κόσμος

EPA/GIUSEPPE LAMI

Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», αναφέρει ο Αντόνιο Ταγιάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το ισραηλινό σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης, το οποίο είναι «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» και ενδέχεται «να υπονομεύσει οριστικά τη λύση των δύο κρατών».

Το Ισραήλ ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο για την οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό έδαφος και θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα.

«Η ισραηλινή απόφαση να προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», διαβεβαίωσε.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας αναφέρει πως η Ευρώπη καλεί την Ισραηλινή κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Παλαιστινιακή Αρχή προκειμένου να ενδυναμώσουν από κοινού την σταθερότητα στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

