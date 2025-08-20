Logo Image

Ο «γίγαντας» που καίγεται για 3η ημέρα: Μάχη να σωθεί έλατο ύψους 99 μέτρων (εικόνες)

Κόσμος

Ο «γίγαντας» που καίγεται για 3η ημέρα: Μάχη να σωθεί έλατο ύψους 99 μέτρων (εικόνες)

Το έλατο των 99 μέτρων φλέγεται/ Bureau of Land Management

Το υπεραιωνόβιο έλατο είχε ύψος που ξεπερνούσε τα 99 μέτρα - Έχει ήδη χάσει 15 μέτρα από το ύψος του

Οι πυροσβέστες στο Όρεγκον δίνουν αγώνα με τον χρόνο για να σώσουν το Doerner Fir, ένα από τα ψηλότερα και αρχαιότερα δέντρα στον κόσμο, που φλέγεται από το Σάββατο.

Το υπεραιωνόβιο έλατο, με ύψος που ξεπερνούσε τα 99 μέτρα και ηλικία άνω των 450 ετών, έχει ήδη χάσει περίπου 15 μέτρα εξαιτίας της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη των ψηλότερων δέντρων.

Φλόγες σε ύψος 85 μέτρων

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Γης, ένα drone εντόπισε θερμότητα σε κοιλότητα του κορμού σε ύψος 85 μέτρων, παρότι δεν υπήρχαν ενεργές φλόγες ή καπνός στην κορυφή.

«Έχουμε χάσει περίπου 15 μέτρα από την κορυφή λόγω της φωτιάς και των κομματιών που έπεσαν», δήλωσε η εκπρόσωπος Μέγκαν Χάρπερ.

Μη συμβατικές λύσεις

Η κατάσβεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγέθους του δέντρου. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και την κατασκευή ικριωμάτων για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς πιο ψηλά.

Παράλληλα, ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ έχουν τοποθετηθεί καταιονητήρες και ζώνες προστασίας γύρω από τον κορμό.

Δεν θα καεί ολοκληρωτικά

Παρά τη ζημιά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το δέντρο δεν κινδυνεύει να καταστραφεί ολοσχερώς. «Είναι τόσο μεγάλο και έχει τόσο μεγάλη μάζα, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να καεί εντελώς», εξηγεί η Χάρπερ.

Άγνωστα τα αίτια

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο κεραυνού.

Στο μεταξύ, οι πυροσβέστες ελπίζουν ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να σώσουν τον θρυλικό «γίγαντα» του Όρεγκον, που εξακολουθεί να στέκει, έστω και «κουτσουρεμένος», ως ζωντανό μνημείο της φύσης.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC

