Ο «γίγαντας» που καίγεται για 3η ημέρα: Μάχη να σωθεί έλατο ύψους 99 μέτρων (εικόνες)

Οι πυροσβέστες στο Όρεγκον δίνουν αγώνα με τον χρόνο για να σώσουν το Doerner Fir, ένα από τα ψηλότερα και αρχαιότερα δέντρα στον κόσμο, που φλέγεται από το Σάββατο.

Το υπεραιωνόβιο έλατο, με ύψος που ξεπερνούσε τα 99 μέτρα και ηλικία άνω των 450 ετών, έχει ήδη χάσει περίπου 15 μέτρα εξαιτίας της πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη θέση του στην παγκόσμια κατάταξη των ψηλότερων δέντρων.

Crews are working to put out a fire burning in one of the world’s tallest trees on the southern Oregon coast: https://t.co/fLt1ou4VDA The Doerner Fir is a coastal Douglas Fir towering over 325 feet tall and estimated to be 450+ years old. : Coos Forest Protective Association pic.twitter.com/hvliCViheW — KATU News (@KATUNews) August 20, 2025

Φλόγες σε ύψος 85 μέτρων

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Γης, ένα drone εντόπισε θερμότητα σε κοιλότητα του κορμού σε ύψος 85 μέτρων, παρότι δεν υπήρχαν ενεργές φλόγες ή καπνός στην κορυφή.

«Έχουμε χάσει περίπου 15 μέτρα από την κορυφή λόγω της φωτιάς και των κομματιών που έπεσαν», δήλωσε η εκπρόσωπος Μέγκαν Χάρπερ.

Emergency services in the US state of Oregon are trying to save the Doerner Fir, believed to be one of the world’s oldest trees, after the famed pine caught alight over the weekend. https://t.co/4JUfcZScxe — DW News (@dwnews) August 20, 2025

Μη συμβατικές λύσεις

Η κατάσβεση αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγέθους του δέντρου. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και την κατασκευή ικριωμάτων για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς πιο ψηλά.

Παράλληλα, ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ έχουν τοποθετηθεί καταιονητήρες και ζώνες προστασίας γύρω από τον κορμό.

Authorities in Oregon are trying to extinguish a fire that is burning in one of the world’s tallest trees near the state’s southern coast. https://t.co/gLs83lrIyJ — ABC News (@ABC) August 20, 2025

Δεν θα καεί ολοκληρωτικά

Παρά τη ζημιά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το δέντρο δεν κινδυνεύει να καταστραφεί ολοσχερώς. «Είναι τόσο μεγάλο και έχει τόσο μεγάλη μάζα, που θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να καεί εντελώς», εξηγεί η Χάρπερ.

Άγνωστα τα αίτια

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη, με τις αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο κεραυνού.

Στο μεταξύ, οι πυροσβέστες ελπίζουν ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να σώσουν τον θρυλικό «γίγαντα» του Όρεγκον, που εξακολουθεί να στέκει, έστω και «κουτσουρεμένος», ως ζωντανό μνημείο της φύσης.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC