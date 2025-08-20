Η νέα μέθοδος μείωσης μεταναστευτικών ροών του Τραμπ – Βάφει μαύρο το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό

Ολόκληρο το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού θα βαφτεί μαύρο, προκειμένου να ανεβάζει θερμοκρασία και να καθίσταται δυσκολότερο στην αναρρίχηση, όπως δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοεμ, αποδίδοντας την ιδέα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρότι οι εσωτερικές συλλήψεις και οι απελάσεις αποτελούν τον βασικό άξονα της μεταναστευτικής πολιτικής της αμερικανικής κυβέρνησης, το νομοσχέδιο του Τραμπ, που εγκρίθηκε νωρίτερα το καλοκαίρι, περιλαμβάνει και κονδύλι 46 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του συνοριακού τείχους.

Σύμφωνα με τη Νοεμ, χτίζονται περίπου 800 μέτρα (μισό μίλι) νέου τείχους καθημερινά κατά μήκος των σχεδόν 3.200 χιλιομέτρων που εκτείνεται το σύνορο.

Οι παράνομες διελεύσεις έχουν μειωθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες και η κυβέρνηση Τραμπ αποδίδει αυτή τη μείωση στις μαζικές συλλήψεις και απελάσεις, τις οποίες θεωρεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη μετανάστευση.

Τι ανέφερε η Κρίστι Νόεμ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νέο Μεξικό, η Νοεμ ανέφερε ότι η απόφαση για το μαύρο χρώμα ήταν «σαφής απαίτηση του Προέδρου», εξηγώντας πως «όταν κάτι βάφεται μαύρο στις υψηλές θερμοκρασίες της περιοχής, γίνεται ακόμη πιο καυτό, γεγονός που δυσκολεύει περαιτέρω την αναρρίχηση».

Αξιωματούχοι της Συνοριοφυλακής προσέθεσαν πως η μαύρη βαφή συμβάλλει και στην προστασία του τείχους από τη σκουριά.

Η Νοεμ γνωστοποίησε επίσης πως η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει τις υδάτινες υποδομές κατά μήκος του Ρίο Γκράντε, το οποίο αποτελεί πάνω από το ήμισυ του φυσικού συνόρου ΗΠΑ – Μεξικού. Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, στο παρελθόν οι αρχές του Τέξας έχουν τοποθετήσει πλωτά φράγματα και έχουν ενισχύσει τις όχθες με συρματοπλέγματα και φρουρούς από την Εθνοφρουρά και την τοπική αστυνομία.

Κατακόρυφη μείωση των μεταναστών

Οι συλλήψεις και οι διελεύσεις μη καταγεγραμμένων μεταναστών έχουν μειωθεί θεαματικά από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά την προεδρία, με ιστορικά χαμηλά: περίπου 4.600 τον Ιούλιο και 6.000 τον Ιούνιο, δηλαδή μείωση 92% σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, ο αριθμός των συλλήψεων είχε φτάσει έως και τις 6.000 ημερησίως.

Η Νοεμ δήλωσε στις αρχές Αυγούστου ότι περίπου 1,6 εκατομμύρια μετανάστες χωρίς χαρτιά έχουν αποχωρήσει από τις ΗΠΑ στους πρώτους 200 ημέρες της κυβέρνησης Τραμπ, χωρίς όμως να διευκρινίσει πόσοι εξ αυτών απελάθηκαν και πόσοι έφυγαν αυτοβούλως.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι 300.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά έχουν συλληφθεί στο εσωτερικό της χώρας από τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν ποινικό μητρώο, ωστόσο οργανώσεις υπέρ των μεταναστών προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι χωρίς σοβαρά παραπτώματα έχουν παγιδευτεί στις σαρωτικές επιχειρήσεις.

Τέλος, κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως η αυστηρή επιτήρηση των συνόρων και οι μαζικές απελάσεις αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη ραγδαία πτώση των παράνομων διελεύσεων.

