Νέες κατηγορίες κατασκοπείας σε βάρος Γάλλου ερευνητή στη Ρωσία

Ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή στη Ρωσία, αντιμετωπίζει πλέον την κατηγορία της κατασκοπείας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Βινατιέρ θα προσαχθεί εκ νέου ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου στις 25 Αυγούστου.

Η κατηγορία της κατασκοπείας επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Ο Βινατιέρ είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκισης για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα ρωσικά οπλικά συστήματα και για παραβίαση του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», καθώς δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιος.

Διπλωματικές προεκτάσεις

Ο Γάλλος ερευνητής εργαζόταν για την ελβετική ΜΚΟ Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου με έδρα τη Γενεύη, η οποία δραστηριοποιείται σε διαμεσολάβηση συγκρούσεων. Είναι ειδικός σε ζητήματα που αφορούν τη Ρωσία και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες.

Το Παρίσι έχει ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή του, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι κρατά Δυτικούς πολίτες ως «ομήρους» στο πλαίσιο των εντάσεων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Παρουσίαζα τα ρωσικά συμφέροντα»

Στην απολογία του, ο Βινατιέρ είχε δηλώσει ότι στο πλαίσιο της δουλειάς του «παρουσίαζε τα συμφέροντα της Ρωσίας στις διεθνείς σχέσεις».

Παρά τις εξηγήσεις του, βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο βαριά κατηγορία που θα μπορούσε να του απαγγελθεί στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ