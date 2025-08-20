ΟΗΕ: «Ξανά σε λειτουργία ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου – Κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα βοήθειας για τη Γάζα»

«Ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος της Κύπρου αποτελεί κρίσιμο μέρος της ανθρωπιστικής αλυσίδας και επαναλειτούργησε χθες» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το θέμα.

«Της πρωτοβουλίας ηγείται η Κυπριακή Δημοκρατία, με την υποστήριξη των συναδέλφων μας στο Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS), στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται από το Ψήφισμα 2720 του Συμβουλίου Ασφαλείας» πρόσθεσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ τόνισε ότι «το πλεονέκτημα του κυπριακού διαδρόμου είναι ότι ο τελωνειακός έλεγχος από το Ισραήλ πραγματοποιείται στην Κύπρο, στη Λεμεσό, γεγονός που ελπίζουμε ότι θα επιταχύνει την αποδέσμευση των φορτίων που φτάνουν στο λιμάνι της Ασντόντ με σκοπό την άμεση μεταφορά τους στη Λωρίδα της Γάζας»

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.