Παρέλυσε η Μουμπάι – οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας – από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, τη Μουμπάι, έχουν διαταράξει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, πλημμυρίζοντας δρόμους και προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων.

Πολλές περιοχές της πόλης παραμένουν βυθισμένες σε νερά μέχρι τη μέση, με βίντεο να δείχνουν κατοίκους να κολυμπούν σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σκουπίδια ξεχειλίζουν από φραγμένα φρεάτια.

Την Τρίτη, οι αρχές διέσωσαν 600 επιβάτες που είχαν παγιδευτεί σε έναν υπερφορτωμένο μονόδρομο σιδηρόδρομο που σταμάτησε εν μέσω της διαδρομής. Τουλάχιστον 23 άτομα χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα για συμπτώματα ασφυξίας, σύμφωνα με τις αρχές.

Τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Οι μουσώνες είναι συνηθισμένοι την περίοδο αυτή στο κρατίδιο Μαχαράστρα, όπου βρίσκεται η Μουμπάι, ωστόσο φέτος καταγράφονται εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στην εβδομάδα σε περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, η πόλη δέχθηκε 800 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με την Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία — ποσότητα που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο για τον Αύγουστο.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τη Μουμπάι και τις γύρω περιοχές, προβλέποντας έντονες βροχές και την Τετάρτη, ενώ αναμένεται βελτίωση αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Προβλήματα σε σχολεία, τρένα και αεροδρόμια

Τα περισσότερα σχολεία και κολέγια παραμένουν κλειστά, ενώ περίπου 350 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από περιοχές χαμηλού υψομέτρου σε προσωρινά καταφύγια.

Τα τοπικά τρένα της Βομβάης — ο βασικός τρόπος μετακίνησης για εκατομμύρια κατοίκους — υπέστησαν μεγάλες καθυστερήσεις, με χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν για ώρες στους σταθμούς.

«Τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα για το βράδυ έφυγαν το πρωί, και αυτά του πρωινού αναβλήθηκαν για αργότερα», ανέφερε επιβάτης στο πρακτορείο ANI.

This is Mumbai airport. Global warming is a reality. pic.twitter.com/9BgA7rV4oy — Murtaza Solangi (@murtazasolangi) August 20, 2025

Και οι πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Βομβάης επηρεάστηκαν, με πάνω από 50 ακυρώσεις τις τελευταίες ημέρες.

Η αεροπορική εταιρεία IndiGo ανέφερε σε ανάρτηση στο X (Twitter):

«Αν και θέλουμε το ταξίδι σας να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετο, η Μητέρα Φύση έχει τα δικά της σχέδια. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, είναι πιθανό να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στον εναέριο χώρο και να επηρεαστούν οι πτήσεις.»

Την Τρίτη επικράτησε χάος όταν ο υπερφορτωμένος μονόδρομος σιδηρόδρομος σταμάτησε στη μέση της διαδρομής. Η πυροσβεστική και η αστυνομία επιστράτευσαν γερανούς για να κατεβάσουν τους επιβάτες από τις υπερυψωμένες ράγες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η υπερφόρτωση ήταν η αιτία του συμβάντος.

Πυρά κατά της κυβέρνησης

Αντιπολιτευόμενοι βουλευτές κατηγόρησαν την κυβέρνηση για παντελή έλλειψη ετοιμότητας.

Ο Αντρίτια Θάκερεϊ, του κόμματος Shiv Sena (UBT), έκανε λόγο για «απόλυτη κατάρρευση της διακυβέρνησης».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έκανε «καμία απολύτως προετοιμασία», παρά τις προειδοποιήσεις, τονίζοντας ότι πλημμύρισε ακόμα και το αεροδρόμιο της πόλης, ενώ εμφανίστηκαν νέα σημεία υδροσυλλογής γύρω από νεόδμητες υποδομές.

Πολλοί πολίτες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την καταρρέουσα υποδομή της πόλης και την ανεπαρκή πολεοδομική οργάνωση.

Η Μουμπάι είναι μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Ινδίας, με τεράστια συμβολή στο ΑΕΠ, τη βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο της χώρας.

Με πληθυσμό άνω των 12 εκατομμυρίων, προσελκύει επί δεκαετίες εσωτερικούς μετανάστες που αναζητούν καλύτερες ευκαιρίες.

Παρά τις πρόσφατες επενδύσεις σε υποδομές αιχμής (όπως παραθαλάσσιοι δρόμοι, γέφυρες και μετρό), οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς επενδύσεις σε ανθεκτικά δίκτυα αποχέτευσης και υποδομές προσαρμοσμένες στην κλιματική κρίση, τη στιγμή που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία.

Με πληροφορίες από BBC