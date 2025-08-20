Logo Image

Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Κόσμος

Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

REUTERS/Raneen Sawafta

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων που θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

Το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, εφόσον εφαρμοστεί, θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα διχοτομούσε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι.

«Εάν εφαρμοζόταν, θα χώριζε στα δύο το παλαιστινιακό κράτος, κάτι που σημαίνει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

