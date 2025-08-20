Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, εφόσον εφαρμοστεί, θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα διχοτομούσε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι.

«Εάν εφαρμοζόταν, θα χώριζε στα δύο το παλαιστινιακό κράτος, κάτι που σημαίνει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της.

The UK condemns the decision by Israel’s Higher Planning Committee today to approve the E1 settlement plan. If implemented, it would divide a Palestinian state in two, mark a flagrant breach of international law and critically undermine the two-state solution. The Israeli… — David Lammy (@DavidLammy) August 20, 2025

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.