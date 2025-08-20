Μικρό γκρουπ στρατιωτικών αξιωματούχων σχεδιάζει στην Ουάσινγκτον τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Μια μικρή ομάδα από στρατιωτικούς αξιωματούχους συνεχίζει τις συζητήσεις στην Ουάσινγκτον προκειμένου να επεξεργαστεί πιθανές επιλογές (σσ: για τη μορφή, το εύρος κ.α) που θα λάβουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Την είδηση γνωστοποίησε Δυτικός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters την Τετάρτη, λίγο μετά την ολοκλήρωση τηλεδιάσκεψης.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, ήταν αυτός που συντόνιζε τις συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν επίσης άλλοι έξι αρχηγοί επιτελείων στρατού του ΝΑΤΟ.

Ο Δυτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα, καθώς το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας δεν είχε συζητηθεί λεπτομερώς σε βιντεοδιάσκεψη όλων των αρχηγών άμυνας του ΝΑΤΟ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Η πηγή ανέμενε ότι πρόκειται να συγκληθούν περαιτέρω συναντήσεις των αρχηγών άμυνας σε ευρύτερη σύνθεση, προκειμένου να συζητηθούν τυχόν επιλογές που θα εξεταστούν αργότρα στη μικρότερη ομάδα.

Δεν έχει οριστεί χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους πολιτικούς ηγέτες, δήλωσε ο αξιωματούχος.