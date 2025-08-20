Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά δικαστών του ΔΠΔ- «Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του τις χαρακτηρίζει το δικαστήριο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις σε βάρος δύο δικαστών, ενός Γάλλου και μιας Καναδής, καθώς και δύο εισαγγελέων, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει γίνει το «μαύρο πρόβατο» της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι κυρώσεις αυτές προστίθενται σε αντίστοιχες που ανακοινώθηκαν στις αρχές Ιουνίου, οι οποίες είχαν στόχο άλλους τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ. Και τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον εισαγγελέα του ΔΠΔ Καρίμ Χαν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενοχλούνται κυρίως για διαδικασίες που έχουν στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, ύποπτους για φερόμενα εγκλήματα πολέμου ή ακόμη για τα εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και του πρώην υπουργού του στην Άμυνα, Γιόαβ Γκάλαντ, που θεωρούνται ύποπτοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Γάζα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν συνίστανται στην απαγόρευση εισόδου στο αμερικανικό έδαφος και στο πάγωμα ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τα πρόσωπα αυτά.

Το ΔΠΔ τις χαρακτηρίζει «κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του τις νέες κυρώσεις

«Κατάφωρη επίθεση» στην ανεξαρτησία του χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. «Οι κυρώσεις αυτές συνιστούν κατάφωρη επίθεση στην ανεξαρτησία ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού που λειτουργεί με βάση την εντολή 125 χωρών από όλες τις περιοχές» ανέφερε το ΔΠΔ στην ανακοίνωσή του.

«Συνιστούν επίσης προσβολή σε βάρος των χωρών μελών του Δικαστηρίου, της διεθνούς τάξης και, πάνω από όλα, σε βάρος εκατομμυρίων αθώων θυμάτων σε όλον τον κόσμο. Το ΔΠΔ θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή του, τηρώντας αυστηρά το νομικό πλαίσιό του, χωρίς να επηρεάζεται από καμία πίεση ή απειλή», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Χαιρετίζει την απόφαση της Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την απόφαση της Ουάσινγκτον. «Συγχαίρω τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, που αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στους δικαστές του ΔΠΔ της Χάγης» ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Είναι μια αποφασιστική ενέργεια ενάντια στην εκστρατεία δυσφήμησης και ψεμάτων που στοχεύουν το κράτος του Ισραήλ (και τον στρατό του) και υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Τον Νοέμβριο του 2024 το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιθέτως η Γαλλία εξέφρασε ανησυχία για τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, που βάζουν στο στόχαστρο και έναν Γάλλο δικαστή. Το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του «εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δικαστές» και σημειώνει ότι οι αμερικανικές κυρώσεις «είναι αντίθετες ως προς την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης».