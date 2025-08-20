Σουηδία: Η ιστορική εκκλησία της Κιρούνα μετακόμισε στη νέα της θέση, 5 χλμ. μακριά – Πώς έγινε η μετεγκατάστασή της (βίντεο, φωτογραφίες)

Στη νέα τοποθεσία της έφτασε σήμερα η ιστορική εκκλησία της Κιρούνα, στη βόρεια Σουηδία, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το διήμερο «ταξίδι» της.

Η μεταφορά της κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να επεκταθεί ένα ορυχείο σιδήρου.

Η εκμετάλλευση του ορυχείου, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, από τη σουηδική εταιρεία LKAB, αυξάνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων και καθιζήσεων σε ορισμένες ζώνες. Για αυτόν τον λόγο, η εκκλησία από κόκκινο ξύλο, όπως εξάλλου και η κοινότητα όπου βρισκόταν, ήταν υποχρεωμένη να μετακομίσει.

Η εταιρεία είχε προτείνει να αποζημιώσει οικονομικά όσους επηρεάζονται από την αναγκαστική μετεγκατάσταση ή να τους χτίσει νέα σπίτια. Επέλεξε όμως να μεταφέρει ολόκληρη την Κιρούνα Κίρκα, την επιβλητική λουθηρανική εκκλησία βάρους 672 τόνων, η οποία κατασκευάστηκε το 1912.

Πώς έγινε η μετακίνηση της εκκλησίας

Η μετακίνησή της σε απόσταση 5 χιλιομέτρων ήταν ένα τεχνικό επίτευγμα: τοποθετήθηκε ολόκληρη πάνω σε τηλεχειριζόμενες πλατφόρμες, οι οποίες κινούνταν με ταχύτητα 500 μέτρων την ώρα.

A 113-year-old wooden church in Sweden was safely moved to its new home – just five kilometers away. The Kiruna Church was lifted onto a specially built trailer and blessed before starting its two day journey across town. pic.twitter.com/iR43e5Kgvo — Channel 4 News (@Channel4News) August 20, 2025

Η μεταφορά της εκκλησίας ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα σήμερα, Τετάρτη, το απόγευμα. Η Κιρούνα Κίρκα βρίσκεται πλέον δίπλα στο κοιμητήριο της ομώνυμης πόλης.

Την ώρα που η εκκλησία κινούνταν ακόμη, η πάστορας της Κιρούνα Λένα Τιάρνμπεργκ τέλεσε λειτουργία σε ένα «λααβού», μια παραδοσιακή καλύβα των αυτοχθόνων Σάμι.

Η «μετανάστευση» της εκκλησίας προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον και την παρακολούθησε ένα πλήθος 10.000 τουριστών που πήγαν στην περιοχή για τον σκοπό αυτόν. Παρών ήταν και ο βασιλιάς Κάρολος Γουσταύος.

This entire 113-year-old church is being moved 5km (3 miles) across the town of Kiruna in Sweden’s far north. Travelling at a maximum speed of 500m an hour, the journey is expected to take two days. The old city centre, where the church was located, is at risk from ground… pic.twitter.com/cPmcV7gXW3 — BBC World Service (@bbcworldservice) August 20, 2025

Η εκκλησία

H επιβλητική εκκλησία, σχεδιασμένη από τον Σουηδό αρχιτέκτονα Γκούσταβ Βίκμαν, συνδυάζει διάφορες αρχιτεκτονικές επιρροές και περιλαμβάνει μοτίβα εμπνευσμένα από τους Σάμι, τους ιθαγενείς της περιοχής, που κοσμούν τα στασίδια.

Στο νεογοτθικό εξωτερικό της ξεχωρίζουν οι κεκλιμένες στέγες. Στο εσωτερικό της υπάρχουν στοιχεία ρομαντισμού καθώς και ένα εικονοστάσιο ζωγραφισμένο από τον πρίγκιπα Ευγένιο της Σουηδίας (1865-1947) που εικονίζει ένα τοπίο με παστέλ χρώματα εμπνευσμένο από τα ταξίδια του στην Τοσκάνη και τη νοτιοδυτική Σουηδία.

Τα παράθυρα της εκκλησίας, από χειροποίητο γυαλί, αφαιρέθηκαν πριν ξεκινήσει η μεταφορά της. Το κωδωνοστάσιο, που ήταν ξεχωριστό κτίσμα, δίπλα στην εκκλησία, θα μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα.

