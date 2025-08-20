ΟΗΕ: Αποτροπή της επιστροφής του ISIS στη Συρία ζητεί η Ελλάδα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εξετάζοντας την 21η εξαμηνιαία στρατηγικού επιπέδου Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε (ISIL/Da’esh).

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, κ. Σταματέκος στην τοποθέτηση του τόνισε την ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας στη συνεχή ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εξέφρασε ανησυχία για την συνεχιζόμενη απειλή του Da’esh για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Επανέλαβε δε την υποστήριξη της Ελλάδας στις αποφάσεις 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για έναν αξιόπιστο πολιτικό χάρτη πορείας για την αντιμετώπιση της αστάθειας και την αποτροπή της επιστροφής του Da’esh στη Συρία.

Ο κ. Σταματέκος δήλωσε ξανά την υποστήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων που ενισχύουν την εθνική και περιφερειακή ανθεκτικότητα, μεταξύ άλλων στον θαλάσσιο τομέα.

Η 21η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος υπογραμμίζει ότι «κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απειλή που προέρχεται από τον ISIS και “τις θυγατρικές” του για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια παρέμεινε υψηλή». Παρά την έντονη αντιτρομοκρατική πίεση, η οργάνωση «συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα», μετακινώντας το κέντρο βάρους της κυρίως προς την Αφρική.