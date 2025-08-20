Η Δανία καταργεί τον ΦΠΑ στα βιβλία προκειμένου να καταπολεμήσει την «κρίση ανάγνωσης»

Η δανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους 25% στα βιβλία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει αυτό που αποκαλεί «κρίση ανάγνωσης».

Ο φόρος αυτός είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο.

Τι ανέφερε ο υπουργός Πολιτισμού

Ο Υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ, δήλωσε πως ελπίζει ότι η κατάργησή του θα οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων βιβλίων.

Το μέτρο αναμένεται να κοστίσει περίπου 330 εκατομμύρια κορόνες (50 εκατ. δολάρια, 38 εκατ. λίρες) ετησίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, ένας στους τέσσερις 15χρονους στη Δανία δεν μπορεί να κατανοήσει ένα απλό κείμενο.

«Η κρίση ανάγνωσης, δυστυχώς, έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Ένγκελ-Σμιντ, προσθέτοντας πως είναι «απίστευτα περήφανος» για την κατάργηση του φόρου.

Τόνισε επίσης ότι «πρέπει να δαπανηθούν σημαντικά ποσά για την ενίσχυση της κατανάλωσης και του πολιτισμού» των Δανών πολιτών.

Στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία —χώρες που, όπως και η Δανία, έχουν γενικό ΦΠΑ 25%— ο ΦΠΑ στα βιβλία είναι 14%, 6% και 0% αντίστοιχα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα βιβλία είναι επίσης απαλλαγμένα από ΦΠΑ.

Κρίση ανάγνωσης στη Δανία – Τι λένε έρευνες

Έρευνες δείχνουν πτώση στα επίπεδα ανάγνωσης και κατανόησης μεταξύ των Δανών εφήβων, δήλωσε ο Μαντς Ρόζενταλ Τόμσεν, αντιπρόεδρος της κυβερνητικής ομάδας εργασίας για τη λογοτεχνία.

«Τα μικρότερα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν εύκολα τις αναγνωστικές τους δεξιότητες, αλλά στα 15 η ικανότητα κατανόησης ενός κειμένου είναι ιδιαίτερα σημαντική», δήλωσε στο BBC.

«Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι πραγματικά σοκαριστικά», πρόσθεσε.

Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, επειδή έχουν πολλές επιλογές και αποσπώνται εύκολα, εξήγησε.

Παραδέχθηκε ότι η κατάργηση του ΦΠΑ δεν αποτελεί πλήρη λύση, αλλά θα κάνει τα βιβλία «πιο προσβάσιμα».

Η κυβερνητική ομάδα εργασίας για τη λογοτεχνία εξέτασε επίσης τρόπους προώθησης της δανικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, τη ψηφιοποίηση της αγοράς βιβλίου, καθώς και τον αντίκτυπο του μέτρου στις αμοιβές των συγγραφέων.

