ΕΕ και ΗΠΑ συνεχίζουν τις προσπάθειες για επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας

Η επιστροφή των βίαια απελαθέντων παιδιών της Ουκρανίας «είναι θέμα που βρίσκεται στην κορυφή όλων των λιστών», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα συνεργαστούν με την Ουκρανία και τον υπόλοιπο κόσμο «για να τα φέρουμε, ελπίζουμε, πίσω στις οικογένειές τους».

Όταν ο Τραμπ συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή, μετέφερε ένα σπάνιο μήνυμα από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Η Μελάνια Τραμπ απέστειλε προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, ζητώντας του να «προστατεύσει την αθωότητα των παιδιών».

Παρότι η επιστολή δεν έκανε άμεση αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, πολλοί την εξέλαβαν ως μια πράξη «ήπιας δύναμης» από πλευράς της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, η οποία αγγίζει ένα από τα πιο τραγικά σημεία της ρωσικής εισβολής: την αναγκαστική απέλαση Ουκρανών παιδιών στη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει καταγράψει και επιβεβαιώσει την απαγωγή πάνω από 19.500 παιδιών από ρωσικές δυνάμεις. Από αυτά, μόλις περισσότερα από 1.350 έχουν επιστρέψει, έπειτα από μεσολάβηση τρίτων χωρών, όπως το Κατάρ, η Νότια Αφρική και το Βατικανό. Η πραγματική έκταση του προβλήματος θεωρείται πολύ μεγαλύτερη. Το Ερευνητικό Ανθρωπιστικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Γέιλ εκτιμά ότι ο αριθμός ξεπερνά τις 35.000. Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάνει λόγο ακόμα και για 700.000 παιδιά.

Τι δήλωσε η αναπληρώτρια ΥΠΕΞ της Ουκρανίας

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Μαριάνα Μπέτσα, δήλωσε στο Euronews:

«Είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για την αναγνώριση της σημασίας της επιστροφής των παιδιών μας. Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό σε κάθε συζήτηση για ειρήνη».

Η ίδια τόνισε ότι η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, εξέφρασε προσωπικά την ευγνωμοσύνη της προς τη Μελάνια Τραμπ για την ανάδειξη του ζητήματος.

«Κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του, χωρίς όρους», δήλωσε η Μπέτσα. «Στον πόλεμο της Ρωσίας, τα παιδιά της Ουκρανίας έχουν υποστεί τραύματα, εκτοπίσεις, παράνομες υιοθεσίες και βίαιη αφομοίωση».

Κατά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η Ουκρανία παρέδωσε στη Ρωσία κατάλογο με 339 ονόματα απαχθέντων παιδιών.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε: «Αν η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρηνευτική διαδικασία, η επιστροφή έστω των μισών παιδιών θα είναι ένα θετικό σημάδι».

Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική πλευρά δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη και δύο μήνες μετά, σύμφωνα με την Μπέτσα.

«Παρά τρεις γύρους διαλόγου, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει απαντήσει με σιωπή, υπεκφυγές και περιφρόνηση», είπε.

Αντί απάντησης, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «στήνει ένα θέατρο για ευαίσθητους Ευρωπαίους», προσπαθώντας —όπως είπε— «να εκβιάσει συγκίνηση μέσω της υπόθεσης των παιδιών».

Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στη Μελάνια

Στην αρχή της συνάντησής του με τον Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον ευχαρίστησε για το μήνυμα της Μελάνια Τραμπ, λέγοντας ότι η Πρώτη Κυρία απευθύνθηκε στον Πούτιν «για τα απαχθέντα παιδιά μας».

Κατόπιν, ο Ζελένσκι παρέδωσε στον Τραμπ μια δεύτερη επιστολή από τη Ζελένσκα προς τη Μελάνια, προκαλώντας εμφανή έκπληξη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Αν και το περιεχόμενο αυτής της δεύτερης επιστολής δεν αποκαλύφθηκε, ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύζυγός του «αγαπά βαθιά τα παιδιά» και συγκινείται από τις εικόνες του πολέμου.

«Βλέπει τον πόνο, τους γονείς, τις κηδείες. Πάντα κηδείες. Θέλουμε να δούμε κάτι άλλο εκτός από κηδείες», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ουκρανική κυβέρνηση τονίζει ότι η επιστροφή των παιδιών είναι μη διαπραγματεύσιμο ζήτημα για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Για πρώτη φορά, αυτό το αίτημα φαίνεται πως βρίσκει ανοιχτή υποστήριξη από συμμάχους των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Τι ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, το θέμα των απαχθέντων παιδιών βρέθηκε στην κορυφή της ατζέντας για τον Ζελένσκι, τον Τραμπ, αλλά και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε:

«Ως μητέρα και γιαγιά, πιστεύω πως κάθε παιδί πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του».

Πρόσθεσε ότι: «Αυτό πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας στις διαπραγματεύσεις».

Η ανάρτηση του Τραμπ

Ο Τραμπ επαίνεσε την φον ντερ Λάιεν για την ηγεσία της στο θέμα των παιδιών, χαρακτηρίζοντάς το «παγκόσμιο πρόβλημα».

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι:

«Το θέμα αυτό βρίσκεται στην κορυφή όλων των λιστών, και ο κόσμος θα συνεργαστεί για να βρεθεί λύση και —ελπίζουμε— να επιστρέψουν τα παιδιά στις οικογένειές τους!»

The human cost of this war must end. And that means every single Ukrainian child abducted by Russia must be returned to their families. I thank @POTUS for his clear commitment today to ensuring these children are reunited with their loved ones. pic.twitter.com/bRyS83Sdxr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

Πρόσφατα, 40 χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση, ζητώντας από τη Ρωσία την άμεση και χωρίς προϋποθέσεις επιστροφή όλων των απαχθέντων παιδιών, σύμφωνα με τη Μπέτσα.

«Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ενισχύουν αυτό το σαφές και ενιαίο μήνυμα: Η επιστροφή των παιδιών δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης».

«Ο πόνος των παιδιών είναι από τις πιο αβάσταχτες τραγωδίες του πολέμου. Εκτιμούμε βαθιά τη στήριξη του Τραμπ και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιστρέψει κάθε παιδί στο σπίτι του — στην πατρίδα του, ασφαλές και ελεύθερο».

Ουκρανόπουλα προς υιοθεσία

Το Euronews αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι φιλορωσικές αρχές κατοχής στη Λουχάνσκ έχουν δημιουργήσει ψηφιακό “κατάλογο” Ουκρανών παιδιών για υποχρεωτική “υιοθεσία”, μέσω του τοπικού υπουργείου Παιδείας. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει 294 παιδιά, τα οποία παρουσιάζονται με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά ηλικία, φύλο και χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα ματιών και μαλλιών.

Η Μπέτσα σημειώνει ότι έως και 1,6 εκατομμύρια Ουκρανόπουλα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατεχόμενες περιοχές.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν για εγκλήματα πολέμου, κατηγορώντας τον για την παράνομη μεταφορά και απελάσεις παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Το ένταλμα καθιστά τον Πούτιν αντιμέτωπο με σύλληψη σε οποιαδήποτε από τις 125 χώρες-μέλη του ΔΠΔ, εφόσον επισκεφθεί την επικράτειά τους.

Με πληροφορίες από Euronews