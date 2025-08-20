Στόλο ταχύπλοων drones ως ανάχωμα στην Κίνα σχεδιάζουν οι ΗΠΑ. Αλλά το πρότζεκτ δεν πάει καλά

Σμήνη αεροπορικών και ναυτικών drones με σκοπό να εμποδίσουν μια πιθανή προέλαση της Κίνας προς την Ταϊβάν ετοιμάζουν οι ΗΠΑ.

Ωστόσο τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμαστικών ασκήσεων είναι μάλλον δυσοίωνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, οι ΗΠΑ βλέποντας τον σημαντικό ρόλο που παίζουν πλέον τα drones στα πολεμικά μέτωπα και δη αυτό της Ουκρανίας, στοχεύουν να δημιουργήσουν έναν νέο στόλο αυτόνομων ναυτικών σκαφών.

Αυτά θα μπορούν να κινούνται σε σμήνη χωρίς ανθρώπινη εντολή.

Πρόκειται για μία πιο φιλόδοξη και πολύ πιο ακριβή προσπάθεια από ό,τι μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει η αμηντική βιομηχανία, ενώ κάθε τέτοιο ταχύπλοο θα κοστίζει μερικά εκατομμύρια δολάρια.

Σημειωτέον, σχολιάζει το Reuters, «ότι τα drones που αναπτύσσονται στην Ουκρανία – που συχνά μοιάζουν με ταχύπλοα χωρίς καθίσματα αλλά με ικανότητα να μεταφέρουν όπλα, εκρηκτικά και εξοπλισμό παρακολούθησης- ελέγχονται κυρίως εξ αποστάσεως και κοστίζουν περίπου 250.000 δολάρια καθιστώντας τα ιδανικά για αποστολές καμικάζι, οι οποίες έχουν ουσιαστικά ‘εξουδετερώσει’ τον ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Ατυχήματα

Το Reuters δημοσιοποιεί επίσης ότι κατά τη διάρκεια επίδειξης δοκιμής του Αμερικανικού Ναυτικού στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνιας τον περασμένο μήνα, (η άσκηση είχε σχεδιαστεί για να επιδείξει τα εν λόγω κορυφαία, αυτόνομα drones του Πενταγώνου) ένα από αυτά τα σκάφη – drones, σταμάτησε απροσδόκητα να πλέει.

Και ενώ οι αξιωματούχοι πάσχιζαν να διορθώσουν ένα σφάλμα λογισμικού, ένα δεύτερο τέτοιο αυτόνομο σκάφος συγκρούστηκε με τη δεξιά πλευρά του ήδη ακινητοποιημένου. Αποτέλεσμα; Εκτοξεύτηκε πάνω από το κατάστρωμα του ακινητοποιημένου και κατέληξε ξανά στη θάλασσα.

Το έως τώρα άγνωστο επεισόδιο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο ναυτικά droneς κατασκευασμένα από ανταγωνιστικές αμερικανικές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας, (Saronic και BlackSea Technologies) έρχεται να συμπληρώσει «μια σειρά από αντίστοιχα προβλήματα του Πενταγώνου στο να δημιουργήσει έναν στόλο αυτόνομων σκαφών, σύμφωνα με 12 πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια δοκιμής του Ναυτικού, ο καπετάνιος ενός βοηθητικού σκάφους έπεσε στη θάλασσα όταν ένα αυτόνομο σκάφος – drone της BlackSea, επιτάχυνε ξαφνικά, ανατρέποντας το βοηθητικό σκάφος, σύμφωνα με τέσσερις ανθρώπους που γνωρίζουν το ζήτημα. Ο καπετάνιος διασώθηκε και αρνήθηκε ιατρική βοήθεια. Το περιστατικό είχε πρωτοδημοσιευθεί στο Defense Scoop.

Και τα δύο περιστατικά οφείλονταν σε συνδυασμό αστοχιών λογισμικού και ανθρώπινου λάθους, συμπεριλαμβανομένων αστοχιών επικοινωνίας μεταξύ των ενσωματωμένων συστημάτων και του εξωτερικού λογισμικού αυτονομίας, σύμφωνα με πρόσωπο με άμεση γνώση του ζητήματος.

Το Αμερικανικό Ναυτικό και οι εταιρίες Saronic και BlackSea αρνήθηκαν να σχολιάσουν.